La storia di Eleonora Toledo a 500 anni dalla nascita

FIRENZE - A 500 anni dalla nascita di Eleonora di Toledo, duchessa di Firenze dal 1539 al 1562, un libro ne ripercorre la vita e ne approfondisce la storia. Bruce Edelstein, storico dell'arte e professore alla New York University Florence, mette per la prima volta in luce le intuizioni della moglie di Cosimo I de' Medici nell'amministrazione del giardino di Boboli, nel libro 'Eleonora di Toledo and the creation of Boboli Gardens' (pp. 240, Edizioni Sillabe, in lingua inglese).

Nata in Spagna intorno al 1522 e trasferitasi a Napoli quando il padre, Pedro Álvarez di Toledo, fu chiamato a prestare servizio come viceré della città, Eleonora sposò Cosimo I de' Medici nel 1539. Fu proprio lei, come racconta Bruce Edelstein nel suo libro la vera protagonista dell'acquisto del Giardino di Boboli nel 1550, e della sua trasformazione in uno dei più bei parchi del mondo. Il volume segnala le testimonianze di chi, dal Cinquecento fino agli inizi del diciannovesimo secolo, sostenne con convinzione il ruolo centrale di Eleonora di Toledo nell'acquisizione e nella gestione di Boboli: e tra i primi furono il diarista 'Marucelli' nella sua Cronaca fiorentina, il poeta Benedetto Varchi e l'archeologo Francesco Inghirami. "Nel ritratto di Eleonora da Toledo del Bronzino agli Uffizi, la duchessa si fece rappresentare davanti al paesaggio intorno a Pisa, la terra che aveva contribuito a sviluppare dal punto di vista agricolo - commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schimdt .- Nel libro di Bruce Edelstein emerge come con lo stesso spirito imprenditoriale essa riuscì a fare di Boboli non solo un luogo di delizie, ma anche un piccolo centro agricolo con aree dedicate all'orticoltura e ad altre coltivazioni, per il fabbisogno della corte".