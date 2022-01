Libri: crollo del fatturato per editori turismo e arte

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Non si ferma la crisi per gli editori di turismo e arte in Italia: dopo un calo dei fatturati nel 2020 dell'85%, nei primi otto mesi del 2021 la perdita percentuale rispetto al 2019 arriva all'80%, secondo le segnalazioni delle case editrici del settore. L'Associazione Italiana Editori-Aie torna così a chiedere al governo e al parlamento di intervenire per assicurare i ristori necessari a proseguire le attività oltre la crisi, riorganizzando il proprio business e la propria offerta editoriale.

"Dopo 22 mesi di fatturati in pesante calo e la fine della cassa integrazione Covid a giugno 2021 - spiega il presidente di Aie Ricardo Franco Levi - molte case editrici hanno dovuto fare ricorso al credito bancario per continuare le attività. Sono necessari aiuti immediati per garantire la sopravvivenza di chi pubblica guide turistiche e libri d'arte". (ANSA).