ANSA/Esordi letterari 2022, tra amore senza generi e amicizia

(di Mauretta Capuano) (ANSA) - ROMA, 29 DIC - Esordi già casi editoriali o già bestseller all'estero e tante nuove autrici e autori da scoprire in libreria nel 2022 con storie in cui dominano l'amore senza generi e la forza dell'amicizia. E a prevalere sono le scrittrici. Il nuovo anno si apre con il sorprendente primo romanzo di GIULIA BALDELLI 'L'ESTATE CHE RESTA' (Guanda) in cui la scrittrice racconta l'amore che non si cura dei generi, che sopporta gli abbandoni e resiste al passare degli anni attraverso la storia di Giulia e Cristi, che si incontrano bambine, e Mattia che gioca con loro. I tre si separano nell'adolescenza e si ritrovano ormai grandi e la passione sotterranea tra Giulia e Cristi esplode, ma c'è sempre anche Mattia. La Baldelli, di Fano, dove è nata nel 1979, vive da anni a Bologna con il marito e i figli, è laureata in Chimica e fa l'impiegata, ma la scrittura è la sua passione. Potente anche l'esordio, venduto in tutto il mondo e bestseller del New York Times, di GABRIELLA GARCIA. Figlia di immigrati da Cuba e dal Messico, cresciuta a Miami, la Garcia, femminista da sempre, autrice di poesie, nel romanzo 'SALE DI MARE E LACRIME (HarperCollins) ci racconta cinque generazioni di donne e i legami di amore e colpa che le uniscono attraverso il tempo e i confini. JOFFRINE DONNADIEU, nata in Francia, classe 1990, che si è formata come direttrice di centri socio-culturali, in STORIA DI FRANCE (Neri Pozza) affronta un tema controverso e delicato, che si trova raramente nella narrativa, come quello della pedofilia femminile. Un controcanto tra la Sicilia e il Giappone che racconta l'amore per l'arte e la libertà nell'esordio di SARAH I. BELMONTE che ne 'LA PITTRICE DI TOKYO' (Rizzoli) si è ispirata alla vera storia di Tama Kiyohara, pittrice giapponese che affascina Jolanda, spirito ribelle nella Palermo degli anni Trenta, sotto le leggi razziali, dove gira con al collo una macchina fotografica.

Jolanda andrà a Tokyo per incontrare la Kiyohara e scoprirà così un modo diverso di intendere l'arte e la femminilità. GIULIA BINANDO MELIS, laureata in filosofia con una tesi sulla morte, che giura di essere un tipo allegro e di sera fa la cantante di piano bar, nel suo primo romanzo LA BAMBINA SPUTAFUOCO (Garzanti) dà voce alla forza dell'amicizia con la storia di Mina e Lorenzo che vogliono fuggire dall'ospedale in cui sono imprigionati e mostra il coraggio di vedere il lato positivo delle cose. Nel suo primo romanzo DOVE SI NASCONDONO LE RONDINI (GARZANTI), ENRICO LOSSO, classe 1974, di Vittorio Veneto ma abita a Ferrara, impiegato amministrativo all'Università di Bologna, ci racconta invece l'amicizia tra un ragazzo e una donna misteriosa, sullo sfondo dell'Italia degli anni di piombo e delle Brigate Rosse. Per Einaudi arriva il debutto di ALBA DONATI, poetessa, presidente del Gabinetto G.P. Vieusseux, che ha aperto una piccola speciale libreria a Lucignana, paesino della Toscana dove è nata, con 'LA LIBRERIA SULLA COLLINA'. E' una storia di amicizia femminile l'atteso 'LA MALNATA' (Einaudi Stile Libero) di BEATRICE SALVIONI, classe 1995, diplomata alla Scuola Holden, che ci racconta l'amicizia fra Francesca e Maddalena, considerata portatrice di disgrazie. IVAN SCIAPECONI, insegnate di scuola primaria a Modena, nel suo primo romanzo '40 CAPPOTTI E UN BOTTONE' (PIEMME) si è ispirata a una storia vera nell'orrore della Shoah, venduta in 7 Paesi durante la Fiera di Francoforte e attualmente in asta in altri Paesi.

In casa Sellerio il 2022 comincia con l'esordio del giovane scrittore MATTIA CORRENTE, siciliano, classe 1987, che ha collaborato come ghostwriter con importanti case editrici, con 'LA FUGA DI ANNA' in cui una moglie esce di casa e scompare.

Dopo un anno il marito lascia tutto e va alla ricerca di lei. Ci pone davanti a questioni cruciali: fino a che punto possiamo spingerci per proteggere la nostra famiglia? Manterremo i loro segreti? Nasconderemo le loro bugie? 'LE VERITÀ DI MIRACLE CREEK (Mondadori) è il primo romanzo di Angie Kim, che da bambina si è trasferita con la sua famiglia da Seoul alla periferia di Baltimora e ha esercitato la professione di avvocato e con i suoi racconti ha vinto il Glamour Essay Contest e il Wabash Prize in Fiction. Arriva anche la Downtown Abbey ai tempi di una misteriosa pandemia in LOCH DOWN ABBEY (Mondadori) di BETH COWAN-ERSKINE: nessuno può entrare, nessuno può uscire, solo un membro della famiglia può essere il colpevole. L'autrice si è trasferita in Scozia dagli Stati Uniti e ha sposato un uomo con un albero genealogico più antico del suo paese d'origine.

Usando la famiglia sopra le righe del marito come ispirazione, ha scritto il suo primo romanzo durante il lockdown. E ci porta in una Sicilia arcaica e perduta 'JACU' (Fazi), il visionario esordio dello sceneggiatore PAOLO PINTACUDA, figlio di Mimmo Pintacuda a cui si è ispirato Giuseppe Tornatore per il personaggio di Alfredo in Nuovo Cinema Paradiso. (ANSA).