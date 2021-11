Federica, mio amore per Paolo Rossi in "Per sempre noi due"

(ANSA) - PERUGIA, 19 NOV - FEDERICA CAPPELLETTI - PER SEMPRE NOI DUE (RIZZOLI E. 16,15) "E' come se continuassi a parlare con Paolo anche adesso che è morto. Come se gli raccontassi ancora delle gioie, del nostro amore e anche dei dolori...": Federica Cappelletti, la giornalista perugina moglie di Paolo Rossi, presenta con queste parole "Per sempre noi due. Le nostre parole d'amore", libro scritto dopo la scomparsa del campione ed edito da Rizzoli, con la prefazione di Walter Veltroni. Sarà pubblicato il 30 novembre ma è già in prevendita nelle librerie e online.

"E' il racconto nel nostro amore, nel senso più pieno del termine - ha detto all'ANSA Federica Cappelletti -, un modo anche per farlo conoscere alle nostre figlie che purtroppo l'hanno potuto vivere troppo poco. E' stato molto doloroso scrivere questo libro perché far emergere i ricordi è stato faticoso. Ogni volta una ferita che si riapriva ma ci sono riuscita, per le nostre bimbe e per la promessa fatta a Paolo".

"Per sempre noi due" è il "racconto di una vita insieme".

Federica Cappelletti ha ricordato che dopo il primo incontro con Rossi credesse "poco a un legame stabile con lui". "Paolo - ha sottolineato - era il campione del modo di Spagna '82 ma io non l'ho mai visto così. Per me è stato sempre lui solo come persona. Da subito e per sempre". (ANSA).