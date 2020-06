Addio a Luigi Spagnol, l'editore che scopriva i bestseller

ROMA - ''Luigi era una persona di sostanza, non badava agli onori. Ora però voglio che sia chiaro a tutti chi è scomparso. È scomparsa la persona che con i suoi successi editoriali ha dimostrato più volte negli ultimi trent'anni di sapere meglio di chiunque altro che cosa è un libro, cosa può fare un libro per i lettori e fino a dove può arrivare. Vorrei tentare di spiegarlo con le sue parole: "I libri sono scritti da persone, letti da persone, venduti da persone, e parlano di persone. E' dunque fondamentale che siano anche pubblicati da persone, libere di seguire le proprie idee, le proprie strategie e le proprie passioni." con questo ricordo commosso Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato del gruppo Gems, saluta Luigi Spagno, che definisce ''un fratello sul lavoro'', con il quale ha condiviso negli ultimi trent'anni tante avventure che segnano la storia editoriale italiana e quella di un gruppo dalla grande e anomala personalità. Luigi Spagnol muore oggi dopo lunga malattia, e lascia la moglie Hanne e due figli, Lara e Antonio. Era nato a Milano il 21 marzo del 1961, 59 anni fa e lo porta via quella che il suo gruppo in una nota definisce giustamente ''una prematura scomparsa''. Era l'editore col vero fiuto da besteller, non a caso aveva portato in Italia, con Salani, il più grande caso editoriale di tutti i tempi, ovvero la saga di Harry Potter. Ma è lui a scegliere tanti titoli che hanno venduto più di un milione di copie: la Gabbianella e il gatto di Luis Sepúlveda nel 1996, il bestseller di Giobbe Covatta Parola di Giobbe nel lontano 1991. Con un intuito eclettico ha saputo scovare campioni di vendite nell'ambito della varia: da Come smettere di farsi le seghe mentali di Giulio Cesare Giacobbe nel 2003 a Cotto e mangiato di Benedetta Parodi nel 2009. In particolare, Vallardi, da editore noto per il proprio catalogo di linguistica, sotto la sua guida diventa una casa editrice protagonista di questo settore, creando, con la spinta dei suoi successi (oltre alla Parodi, si ricordi Marie Kondo e Valter Longo), nuovi reparti all'interno delle librerie italiane. Ha portato in Italia autori di grande valore letterario come Philip Pullman e Margaret Atwood, e saputo riproporre e far affermare con grande passione veri e propri classici contemporanei come David Almond. Con la direzione di Ponte alle Grazie, ha mostrato un'attenzione costante per la narrativa letteraria di qualità, pubblicando, oltre alla Atwood, autori come Philippe Claudel, Karl Ove Knausgård, David Mamet, Simone de Beauvoir. Sul fronte della narrativa italiana, si ricorda la passione con cui ha pubblicato Pia Pera, in particolare il suo testamento letterario Al giardino ancora non l'ho detto. Una carriera che viene sicuramente dagli insegnamenti dal padre, un grande conoscitore del mondo editoriale come Mauro Spagnol, ma anche da una solida preparazione e passione personale, poi condivisa con Stefano Mauri nell'avventura del gruppo Gems che oggi annovera circa 20 sigle editoriali. Luigi Spagnol nel 1985 consegue il Bachelor of Fine Arts presso la Parsons School of Design di Parigi.

Introdotto nel mondo editoriale dal padre Mario Spagnol, dal 1986 al 1988 lavora presso l'ufficio diritti della casa editrice Longanesi, e dal 1989 assume la responsabilità editoriale della casa editrice Salani, diventando in seguito editore e presidente. Creerà uno dei cataloghi per ragazzi più importanti e stimati nel mondo, che accoglie autori internazionali e italiani, estendendosi alla narrativa di qualità per tutti. Nel 1996 assume anche la direzione editoriale di Ponte alle grazie.

Nel 1999 diventa amministratore delegato delle due società e successivamente, dal 2005, presidente. Nel 2001 fonda Magazzini Salani, e nel 2005 diventa amministratore delegato del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, assumendone più avanti la vice presidenza. Nel 2008 partecipa con Stefano Mauri alla costituzione della start-up spagnola Duomo Ediciones, prima esperienza editoriale diretta all'estero di GeMS. Dal 2009 è presidente di Antonio Vallardi editore e di La Coccinella.

Finissimo traduttore sin dagli anni giovanili di molti libri per le case editrici Guanda e Longanesi, Salani e Ponte alle Grazie, da Wodehouse a Cooper, da L'uomo che piantava gli alberi di Jean Giono all'amatissimo Winnie Puh di Milne, da Io la giraffa e il pellicano di Roald Dahl alla traduzione dell'ottavo volume di Harry Potter, Harry Potter e la maledizione dell'erede, fino a Le fiabe di Beda il Bardo. Solo per citarne alcune. Recente la sua traduzione, dal norvegese, del romanzo Amore di Hanne rstavik (2019). È stato suo l'adattamento italiano della Legge di Murphy di Arthur Bloch, di cui è autore della Legge di Murphy sull'amore. Coautore del libro illustrato Creature fantastiche metropolitane nel 1992, e di libri e manuali di compilazione come Machiavelli per i manager (curato con la madre, Elena Spagnol) e di tanti libri di cucina (Il pesce e La pasta, Corsi di cucina di Magazzini Salani), sua grande passione. Uomo poliedrico e creativo, all'amore per il libro, che faceva parte del suo DNA - e che è racchiuso nel logo da lui scelto in occasione dei festeggiamenti per i 150 anni della casa editrice Salani "Più felici con un libro" - a una una grande conoscenza della musica classica e dell'opera, tradotta nella pratica del pianoforte, Luigi Spagnol ha affiancato un'attività di pittore, con varie mostre a Milano negli anni '90 e culminata con una importante esposizione a Brescia nel 2000. Grazie alla grande sensibilità verso gli illustratori e grafici, ha sempre avuto estrema cura e gusto nella scelta delle copertine e, per Salani, ne ha anche disegnate diverse personalmente. Ha dipinto e lavorato con tutte le sue case editrici fino agli ultimi giorni. (ANSA).