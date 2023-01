Libri in scena, quattro reading teatrali alla Scuola Holden

(ANSA) - TORINO, 23 GEN - Parte martedì 24 gennaio Libri in scena, rassegna di quattro reading teatrali nati da libri, che verrà ospitata sul palco del General Store della Scuola Holden.

In quattro appuntamenti, le parole prenderanno corpo attraverso la voce di autori e attori, per mostrare come le storie possono passare da una forma all'altra, attraversando i generi, restituendo al pubblico un'esperienza sempre nuova. Si comincia il 24 gennaio con L'altro mondo di Daniele Ronco, a partire dall'omonimo saggio di Fabio Deotto.

Il 31 gennaio andrà in scena Omissis, la narrazione di Loredana Lipperini che ricostruisce il 1980, anno drammatico raccontato attraverso due ragazze adolescenti, l'autrice stessa e la sua amica Graziella De Palo, scomparsa a Beirut in uno dei tanti misteri italiani dell'epoca. Si continua il 6 febbraio con Un'ultima cosa, tratto dal libro di Concita de Gregorio. Chiude la rassegna il 28 febbraio Ezio Mauro con Mosca 1966. Processo alla letteratura, tratto dal suo libro Lo scrittore senza nome.

L'ingresso a tutti gli spettacoli è gratuito fino ad esaurimento posti, la prenotazione è obbligatoria iscrivendosi su Eventbrite. Il progetto è della Scuola Holden e della Fondazione Circolo dei lettori. (ANSA).