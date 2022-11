Storie che non passano di moda, ritratti di stilisti e icone

ENRICA ALESSI - STORIE CHE NON PASSANO DI MODA - ILLUSTRAZIONI DI JACOPO ASCARI (Rizzoli Illustrati per Mondadori Electa, pp. 288, euro 29,90 )

Da Hermes a Valentino, dalla storica direttrice di Vogue Italia Franca Sozzani all'influencer ultracentenaria Iris Apfel (101 anni), passando per Balenciaga, Christian Dior, Yves Saint Laurent e Diana Vreeland, tutti questi personaggi ed altri ancora vengono raccontati in "Storie che non passano di moda", volume illustrato che raccoglie, con immagini e testi, i ritratti degli stilisti e delle icone che hanno fatto la storia della moda negli ultimi due secoli. Sono cinquantadue storie di moda, cinquantadue personaggi che attraverso le loro vite raccontano il mondo fashion.

Un libro che segue un ordine cronologico e logico per presentare i volti dei più grandi personaggi, dando loro un'ambientazione storica in cui poter interagire. Pagina dopo pagina Enrica Alessi rivela tutta l'umanità che si cela dietro a questi nomi altisonanti e ci insegna a conoscerne l'essenza.

L'autrice non si sofferma soltanto sui fatti, ma anche e soprattutto sulle emozioni e sulle vicende storiche che hanno contribuito all'evoluzione di una moda che è sempre stata l'immagine del proprio tempo. L'autrice ricompone così, grazie alle storie dei protagonisti, uno scenario che attraversa due secoli di storia della moda. Ogni capitolo è accompagnato dalle splendide illustrazioni di Jacopo Ascari, giovane disegnatore che vanta pubblicazioni e collaborazioni prestigiose in diversi settori, dall'architettura, all'urbanistica, dal design e alla moda.

Enrica Alessi è scrittrice per vocazione, colleziona abiti e accessori, un po' come Iris Apfel, sua icona di riferimento, e ha una passione per l'editoria di moda, della quale è avida consumatrice e sostenitrice. Infatti i libri dedicati alle vite dei personaggi che hanno fatto la storia della moda hanno catturato il suo cuore: sono ovunque, sparsi per casa, sempre a portata di mano. Sono la fonte d'ispirazione del suo fashion storytelling fatto di aneddoti e curiosità, che mai dimentica di considerare il punto di vista più recondito dei suoi personaggi.

Il suo percorso l'ha portata ad essere una cantastorie della moda: il suo sguardo su stilisti e couturier del passato è sempre divertente e informato. Ha scritto e pubblicato due libri, Prêt-à-bébé, diario di una mamma pronta a tutto, romanzo d'esordio edito da Piemme nel 2019, e Not for fashion victim, romanzo di formazione di una veterinaria in cammino verso la consapevolezza che la propria immagine e lo stile personale non siano dettagli trascurabili.

Jacopo Ascari, architetto, nasce a Modena nel 1993. Cresciuto in un ambiente creativo e stimolante, inizia a lavorare come illustratore freelance appena maggiorenne. Nel 2020 fonda Atelier Ascari, studio di consulenza e illustrazione. L'Atelier vanta decine di pubblicazioni e collaborazioni, con focus nei settori Architettura, Urbanistica e Design e Moda. Dal 2021 insegna Illustrazione per la Moda al Politecnico di Milano.

Diverse le collaborazioni con il mondo della moda e del lusso.