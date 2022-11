edulia Masterclass, dal mondo Treccani lo streaming del sapere

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Più di 150 corsi online tenuti da altrettanti docenti d'eccellenza per oltre 200 ore di lezione, sotto il marchio di qualità certificato dall'Istituto dell'Enciclopedia Italiana, tutto accessibile in abbonamento e a breve disponibile anche su app. Un vero "streaming del sapere" da oggi online su edulia Masterclass (www.edulia.it), la piattaforma EdTech del mondo Treccani rivolta agli studenti della scuola italiana e giovani adulti che vogliono acquisire competenze e conoscenze utili a perfezionare la propria identità professionale e personale per affrontare le complessità contemporanea. Un nuovo strumento formativo che si posiziona da subito come player di riferimento del settore con un'offerta destinata a raggiungere quota 1.000 corsi entro il 2023. Dal coding all'economia culturale, dalla sostenibilità all'intelligenza emotiva, dalla data strategy alla digital art: il palinsesto di edulia Masterclass abbraccia e fonde cultura umanistica, scientifica e digitale, per una formazione ampia, diversifica e interconnessa. Video corsi on demand pensati e strutturati per ispirare, orientare, trasmettere competenze tecniche e strumenti pratici e per sviluppare e affinare attitudini personali (soft skill) come creatività, intuizione, problem-solving, spirito critico, foresight. "Con le Masterclass di edulia vogliamo mettere studentesse e studenti e giovani adulti che desiderano stare al passo con le nuove conoscenze nelle condizioni di orientarsi, lasciarsi ispirare e definire percorsi di crescita, di lavoro e di studio a prova di futuro - afferma Cristina Pozzi, nuovo Ceo di Treccani Futura, oggi edulia. Il palinsesto di edulia Masterclass si sviluppa su 7 macro aree: Marketing e advertising, Scienze e tecnologie emergenti, Business e Startup, Coding e programmazione, Crescita personale e soft skills, Strumenti pratici per il lavoro e Arte e cultura dove la tradizione culturale si fonde con l'innovazione e le nuove tecnologie. "edulia Masterclass è una piattaforma con una forte leva ispirazionale grazie al coinvolgimento di personalità ed esperti leader del proprio settore con la loro competenza ma anche con la loro grande esperienza" dice Andrea Vitelli, Senior Project Manager di edulia Masterclass. Fra gli esperti, docenti, imprenditori e professionisti qualificati e autorevoli già coinvolti, Carlo Ratti, Lorenza Baroncelli, David Chalmers, Benedetta Giangrande, Piero Poccianti, Tiziana Maffei, Francesco Morace, Anna Zavaritt, Ilaria Gaspari, Stefano Quintarelli, Silvia Marchesan, Tommaso Calarco, Iolanda Iacono, Paolo Petrocelli e Patrizia Caraveo. La piattaforma è disponibile ad abbonamento, a 9,9 euro al mese, 24,9 euro per 3 mesi, 44,9 euro per 6 mesi e 79,9 euro all'anno. (ANSA).