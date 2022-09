Romics d'oro a Jama Jurabaev, premio durante edizione 6-9/10

(ANSA) - ROMA, 07 SET - Jama Jurabaev, illustratore, concept artist, matte painter e art director per cinema e videogiochi, sarà premiato con il Romics d'Oro durante la XXIX edizione di Romics, in programma dal 6 al 9 ottobre 2022 a Fiera Roma. Originario del Tagikistan, Jama ha studiato ingegneria aerospaziale e come molti designer della sua generazione ha mosso i primi passi nel digital painting e nella concept art formandosi online, da autodidatta. Ancora oggi, per una "missione" di restituzione, è molto attivo in Rete nel condividere strumenti e tecniche da lui utilizzati per le sue opere. Nella sua carriera troviamo tutti gli Art Department cinematografici più utilizzati dagli Studios americani, dagli esordi in MPC al passaggio a Framestore e, oggi, a Industrial Light & Magic dove è uno degli artisti di punta del nuovo corso di produzioni realtime quali The Mandalorian. Tra i film ai quali lavorato ci sono blockbuster di diversi generi, dal fantasy (La bella e la bestia, Pan, Aladdin, Animali Fantastici) ai supereroi (X-men, Avengers, Guardiani della galassia) dalla fantascienza (Ready Player One, Overlord, Blade Runner 2049) ai successi più attesi delle ultime stagioni (Jurassic World - Fallen Kingdom e The Mandalorian). I suoi tratti più riconoscibili sono l'ampio respiro che domina le inquadrature di atmosfere e scenari e l'attenzione alla plastica nei ritratti, peculiari dalla sua terra d'origine. La maggior costante della sua carriera è la sperimentazione sia in 2D che in 3D che in VR, spesso combinati tra loro in modo iperrealistico e ispirazionale. Jama sarà protagonista di un incontro con il pubblico per ripercorrere la sua carriera e di una grande mostra di stampe con alcuni dei suoi lavori più famosi e delle creazioni più originali. (ANSA).