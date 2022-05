Taobuk, al festival Paul Auster, Houellebecq e Parisi

Sarà la Verità il tema centrale della XII edizione di Taobuk - Taormina International Book Festival.

Dal 16 al 20 giugno, la manifestazione ideata e diretta da Antonella Ferrara, che ha come logo un punto interrogativo bianco realizzato da Emilio Isgrò, porterà a Taormina big come Paul Auster e Michel Houellebecq, che saranno premiati con i Taobuk Awards 2022 per l'Eccellenza letteraria, e scienziati come il Nobel per la Fisica Giorgio Parisi, anche lui premiato con il Taobuk Awards. Il festival, sempre più aperto al confronto con altre discipline, vedrà in cinque giorni la partecipazione di oltre 200 ospiti, tra scrittori e giornalisti, filosofi, pittori e musicisti, medici e fisici, giuristi, politici ed economisti e culminerà con la serata di gala di sabato 18 giugno, al Teatro Antico di Taormina, trasmessa sulle reti Rai.

Anche Isgrò, che ha fatto della Teoria della cancellatura una "forma di distruzione creativa", riceverà il Taobuk Award.

L'artista sarà protagonista di Fuori cornice, inedito format articolato tra mostre, incontri e iniziative pluridisciplinari e realizzerà, in esclusiva per Taobuk, un'installazione per il centenario della morte di Giovanni Verga, il padre del Verismo.

All'evento è stato invitato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Premiati con i Taobuk Awards anche il regista Roberto Andò e l'attore Toni Servillo. Nel corso della serata al Teatro Antico si alterneranno sul palco la cantante Malika Ayane, la soprano Olga Peretyatko, il violinista Alessandro Quarta e Jacopo Tissi, già primo ballerino del Teatro Bolshoi di Mosca, con l'Orchestra Sinfonica del Teatro Massimo Bellini di Catania, co-produttore musicale della serata, diretta da Gianna Fratta.

"Taobuk 2022 non solo offrirà l'opportunità di incontrare alcuni tra i più grandi autori contemporanei, ma nel segno della Belle Lettere, le discipline si intrecceranno aprendo finestre sulla realtà per ragionare sugli attuali scenari di guerra, sulla manipolazione della verità come strumento di condizionamento sociale e politico, sul significato di valori come libertà e democrazia provando a restituire delle risposte, mai assolute: ma punti di vista complessi. Un confronto ricco, per porre le basi di un futuro dove letteratura, arte, economia e scienza possano dettare la visione di un comune sentire" spiega la Ferrara.

Tra gli ospiti Petros Markarīs con l'ultima indagine del Commissario Charitos; l'autrice francese Maylis De Kerangal con l'anteprima del suo Canoe (Feltrinelli); Ingo Schulze con in anteprima La rettitudine degli assassini (Feltrinelli); Andrée e Amin Maalouf con un confronto tra culture e popoli che parte dall'arte culinaria. E poi lo scrittore premio Strega 2016 Edoardo Albinati, il filosofo Telmo Pievani, Maurizio Ferraris e la post-verità, il sociologo Domenico De Masi, lo storico Donald Sassoon, Luca Bianchini, Maurizio de Giovanni, Andrea Vitali, la poesia estatica di Valerio Magrelli e una passeggiata tra mitologia e arte con la presentazione in anteprima de La Sicilia degli dei (Raffaele Cortina) di Giulio Guidorizzi e Silvia Romani, La geopolitica sarà protagonista di un ciclo di incontri, con il supporto dell'Università degli Studi di Messina in collaborazione con l'Istituto Affari Internazionali e la curatela di Viviana Mazza. Focus anche sulle sfide della scienza medica e il tradizionale appuntamento sull'editoria con 'Cantiere Cultura. Per una politica del libro come bene di investimento', dedicato all'editoria e alle politiche di promozione e valorizzazione dell'intera filiera del libro, che vedrà gli interventi tra gli altri di Rocco Giuseppe Moles, sottosegretario all'Informazione e all'Editoria; Stefano Mauri, presidente e amministratore delegato del Gruppo Mauri Spagnol; Angelo Piero Cappello, direttore del Centro per il libro e la lettura e Paola Passarelli, direttore generale delle biblioteche e diritto d'autore del Ministero della Cultura.