Affari di Libri, 10 scrittori si raccontano da Ciabatti a Trevi

(ANSA) - ROMA, 03 MAG - MARIAGLORIA FONTANA, AFFARI DI LIBRI, (GIULIO PERRONE EDITORE). Cinque scrittrici e cinque scrittori, da Teresa Ciabatti ad Emanuele Trevi, si raccontano tra vita privata, professione, strumenti del mestiere e ossessioni, in dieci interviste realizzate da Mariagloria Fontana. Viene fuori così il romanzo che sta dietro la scrittura, quello di cui sono gli scrittori i veri protagonisti.

Raccolte in 'Affari di Libri', pubblicato da Giulio Perrone Editore, sono testimonianze del pensiero di dieci scrittori italiani del nostro tempo: oltre a Trevi e Ciabatti, Viola Di Grado, Chiara Gamberale, Lisa Ginzburg, Nadia Terranova, Roberto Cotroneo, Andrea Pomella, Marco Missiroli e Luca Ricci.

Le interviste sono state "condotte fuori onda, in onda, e poi riviste e integrate con successivi incontri, realizzati in più sessioni, magari davanti a un caffè" racconta la Fontana, giornalista e conduttrice radiofonica, che ha incontrato i dieci autori dentro e fuori dal suo programma per cercare la risposta alla più insondabile delle questioni: che cos'è la scrittura e chi è uno scrittore? Può essere una voce libera nella disputa per la ricerca della verità?.

"Non diversamente da altri esseri umani, anzi più degli altri, lo scrittore vuole essere ascoltato, non solo letto, e allora io li ho ascoltati e amati tutti, questi dieci scrittori italiani" spiega l'autrice che ha pubblicato il suo romanzo d'esordio 'La Ragione era Carnale' (Armando Curcio Editore) nel 2017 e dirige la testata online da lei ideata, "'Le città delle donne" con contributi inediti di numerose scrittrici italiane. Dal 2017 conduce il programma "Affari di Libri", in onda su Radio Radio e Radio Radio Tv. (ANSA).