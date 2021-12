Riviste online più lette su Sport, Fai-da-te e Show

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Continua nel nostro Paese l'impatto della pandemia in termini di interessi e scelta di contenuti: infatti crescono a tre cifre nel 2021 i lettori dei periodici online dedicati al "Fai da Te", a "Salute e Benessere" e all'intrattenimento e celebrities. Il Readly Trends Report sulla lettura in digitale (Readly è leader europeo negli abbonamenti alle riviste digitali) ha presentato il Rapporto 2021 sulle principali tendenze di lettura nel corso dell'ultimo anno.

Intanto, si apprende che in tutto gli italiani negli dodici mesi ha letto complessivamente un milione settecentomila riviste digitali, per una media di 17,5 minuti di lettura al giorno.

Quasi un terzo delle riviste lette dagli utenti italiani è rappresentato da titoli stranieri. Il 23% delle riviste lette dagli utenti italiani di Readly è rappresentato da numeri arretrati. La categoria di riviste che ha avuto un incremento maggiore è stata il "Fai da Te" (+165%). Al secondo posto (crescita del 118%) la categoria "Salute e Benessere". Le riviste in assoluto più lette dai lettori italiani in termini numerici sono quelle relative a "Celebrity & Entertainment" (+52%). In generale, la tendenza delinea un interesse per l'ambiente domestico: i periodici di interior design hanno visto un deciso incremento dei loro lettori (+49%), così come quelli dedicati a Film e TV (40%), a cucina e ricette (+38%) e alla tecnologia (+28%). "Negli ultimi dodici mesi abbiamo registrato complessivamente un trend di attenzione all'ambiente domestico, al miglioramento e al rinnovamento degli spazi, che significa anche ricerca di protezione e comfort - afferma Marie Sophie Von BIbra, head of growth di Readly per l'Italia. - In particolare, gli italiani sembrano godere degli spazi domestici dedicandosi prevalentemente alla cucina e alla lettura come evasione dalla quotidianità". Nel Trends Report 2021, Readly ha presentato l'andamento delle categorie di lettura a livello globale rispetto al 2020, stilando una vera e propria classifica: 1) Corsa, ciclismo e fitness (+32%) 2) Casa & Ristrutturazione (+30%) 3) Film TV & Cinema (+26%)4) Auto (+26%) 5) Viaggi (+25%). La cucina è dunque il nuovo intrattenimento indoor. Il numero di pagine che sono state selezionate a livello globale dai lettori come segnalibri nelle riviste è aumentato del 46% durante l'anno, e la maggior parte di queste sono ricette di cucina. Tra le ricette che sono state maggiormente inserite tra i segnalibri ci sono: In Italia: sugo alla marinara con tonno affumicato; Nel Regno Unito: gamberi e curry di lenticchie; In Germania: patate alla contadina in padella; in Australia: pollo e riso al limone alla greca. "Forse la pandemia ci ha fatto desiderare preparazioni sfiziose e ricette capaci di appagare il palato di tutta la famiglia. I lettori hanno sicuramente trovato conforto in queste preparazioni, e la cucina ha rafforzato la sua posizione di primario intrattenimento indoor" aggiunge, afferma Marie Sophie Von BIbra. Il portafoglio di contenuti globali di Readly è cresciuto rapidamente negli ultimi anni, raggiungendo 6.300 titoli di riviste e un catalogo complessivo di circa 210.000 numeri di periodici provenienti da 11 paesi nel corso del 2021. I magazine stranieri rappresentano un quinto di tutte le letture. Il numero della rivista statunitense Rolling Stone con la copertina dedicata a Dua Lipa ha ottenuto maggiore successo di pubblico a livello globale nel corso dell'anno.

