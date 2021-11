Il mito di Wonder Woman per i suoi primi 80 anni

ALESSIA MARCHI (a cura di), WONDER WOMAN. IL MITO (24 ORE Cultura, pp.192 con 200 illustrazioni, 32 euro)

Per i primi 80 anni dell'indiscussa icona femminile dell'universo DC, diventata uno dei simboli della lotta femminista per aver veicolato valori come la verità e la giustizia, il coraggio e l'uguaglianza, l'altruismo e la compassione, il 25 novembre - proprio in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne - arriva in libreria il volume "Wonder Woman. Il mito" (24 ORE Cultura), a cura di Alessia Marchi, che accompagna la mostra omonima in programma dal 17 novembre al 20 marzo 2022 a Palazzo Morando Costume Moda Immagine di Milano. Nel libro, in cui figurano i saggi di Alessia Marchi, Marina Pierri, Maurizio Francesconi e Alessandro Martini oltre a un'ampia selezione di copertine e tavole illustrate disegnate dai più importanti fumettisti, viene ripercorsa tutta la storia dell'eroina dei fumetti inventata nel 1941 dallo psicologo americano William Moulton Marston: oltre a mettere in relazione il profilo di Wonder Woman con il contesto storico in cui è nata analizzandone i tratti distintivi in rapporto a quelli dei nemici che si trova ad affrontare, il libro racconta la sua evoluzione quale paradigma dei costumi occidentali degli ultimi 80 anni insieme all'universo del personaggio dal punto di vista sociologico e antropologico, di costume e di cultura.