Piccolo Principe, perfetto maestro di vita in libro Garnier

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - STÉPHANE GARNIER, AGIRE E PENSARE COME IL PICCOLO PRINCIPE (ODOYA EDIZIONI, PP 224, EURO 14 ). Il Piccolo principe come un perfetto maestro di vita, pronto a insegnarci a vivere al meglio in un mondo frenetico in cui spesso ci sentiamo sopraffatti. L'invito a scoprire questa versione del famoso protagonista del libro di Antoine de Saint-Exupéry, una delle opere più amate di tutti i tempi, è il francese Stephane Garnier , autore del bestseller 'La felicità è un gatto', nel suo nuovo 'Agire e pensare come Il Piccolo principe'. Venduto in 17 Paesi, il libro esce in Italia il 4 novembre per Odoya, nella traduzione di Elvira Cuomo, con le immagini originali de Il Piccolo principe formato 13x19.

Far emergere il nostro lato più sognatore e innocente e riappropriarci dello sguardo dolce e meravigliato del bambino o della bambina che siamo stati ci aiuterà a vivere meglio i rapporti al lavoro, con gli amici o con la famiglia. Il Piccolo principe apre il suo diario di viaggio interiore, diventando una fonte di ispirazione.

Scrittore e giornalista, Garnier - che è stato anche fonico, web designer e consulente finanziario - invita a scoprire la differenza tra importante e urgente: i "baobab" della nostra esistenza che vanno estirpati non sono le cose che ci piace fare, quelle sono la nostra stessa essenza, che trascuriamo spesso inseguendo tutto quello che ci viene imposto come "urgente". Impariamo quindi a riconoscere i baobab che minacciano il nostro pianeta! Cerchiamo anche di non trascurare i "millequattrocentoquaranta tramonti" del nostro pianeta interiore: sapersi trattare bene significa anche curare le proprie ferite. Bisogna inoltre instaurare un buon rapporto con ciò che si ha: "È utile ai miei vulcani, ed è utile al mio fiore che io li possegga", ripete il Piccolo principe. Ecco perché quelle ricchezze lo rendono felice, perché ai suoi occhi gli sono utili come lui è utile a loro. Sono numerosissimi gli insegnamenti del Petit Prince: dal cercare di vedere oltre l'apparenza a prendersi il proprio tempo per vivere, accettare di essere incompresi eppure fare la prima mossa per conoscere gli altri, conservare gli amici tra le cose più preziose della nostra vita come insegna il rapporto con la mitica volpe.

"Ascolta... Il tuo piccolo principe vuole solo il meglio per te.

Prendendoti cura di lui, ti prendi cura di te" viene ricordato.

(ANSA).