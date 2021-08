Nuovi storytelling e digitale in libro di Simone Arcagni

Una mappa dei nuovi storytelling, profondamente legati al mondo digitale. Una galassia fatta di webserie, idocs, contenuti transmediali, storytelling interattivi, videomapping, realtà virtuale, realtà aumentata: ce la racconta "Storytelling Digitale. Le nuove produzioni 4.0" (Luiss University Press) di Simone Arcagni, studioso, consulente, curatore e divulgatore di nuovi media e nuove tecnologie, con la postfazione di Derrick de Kerckhove e Maria Pia Rossignaud. Il libro, attento e aggiornato, muove dal panorama internazionale per poi soffermarsi anche su quello italiano e sarà presentato il 5 settembre alle 16.00 alla 78/ma edizione della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia- Spazio Italian Pavillon, in collaborazione con Rai Cinema e Anica. Con Arcagni, professore all'Università di Palermo, è prevista la presenza di Francesco Rutelli, presidente Anica; Paolo Del Brocco, amministratore delegato Rai Cinema; Manuela Cacciamani, presidente Unione editori digitali e creators Anica; Claudia Mazzola, responsabile centro studi Rai; Carlo Rodomonti, responsabile marketing strategico e digital Rai Cinema. E con la partecipazione di Fru dei The Jackal.

Le piattaforme video non rappresentano soltanto un business di straordinario successo, ma anche una nuova generazione di "narratori di storie" che stanno imponendo nuove regole di narrazione, destinati a influenzare l'industria audiovisiva e a investire con i loro immaginari l'intera società. Esiste una galassia di produzioni audiovisive che non sono più riconducibili ai modelli cinematografici e televisivi. Nuovi generi, nuove tecnologie, nuove piattaforme, nuovi sistemi produttivi e distributivi, nuovi pubblici. Chi produce i nuovi strorytelling? Chi li fruisce? Dove si vedono? Arcagni è tra l'altro autore di Digital World, trasmissione di Rai Scuola e tra i suoi libri, per Einaudi ha pubblicato 'Visioni digitali' (2016) e 'L'Occhio della macchina' (2018).

