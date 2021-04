Manzoni digitale per i 200 anni dei 'Promessi Sposi'

Un evento di presentazione delle risorse digitali per lo studio di Manzoni: lo organizza l'Università di Bologna, in collaborazione con l'Università di Parma e con il patrocinio dell'Adi Scuola, in occasione dei 200 anni dalla nascita dei Promessi sposi, iniziati da Alessandro Manzoni il 24 aprile 1821. Il 23 aprile, dalle 16, si svolgerà online su Teams 'Manzoni digitale: nuove proposte per la didattica e lo studio', incontro rivolto principalmente a docenti e insegnanti delle scuole superiori per illustrare il portale Manzonionline, realizzato nell'ambito dei progetti Prin 2015 e 2017.

Saranno presentati il nuovo portale che permette di consultare liberamente tutti i manoscritti, le lettere, i volumi della Biblioteca di Alessandro Manzoni; la scoperta di un segnalibro di Manzoni, all'interno di un volume utilizzato per la costruzione di un capitolo del romanzo; il progetto di didattica digitale 'Adotta un commento ai Promessi sposi', lanciato dall'Università di Bologna e a cui hanno già aderito 15 scuole e più di 400 studenti. Verranno illustrati anche una serie di strumenti digitali per lo studio interattivo dei Promessi sposi.