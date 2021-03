Happynext, alla ricerca della felicità con Simone Cristicchi

SIMONE CRISTICCHI, HAPPYNEXT- ALLA RICERCA DELLA FELICITÀ (LA NAVE DI TESEO+, PP 194, EURO 16.00)

Simone Cristicchi prova a spiegare cosa sia felicità in un viaggio, insieme al lettore, che cerca di coglierla tanto nel fascino delle grandi idee quanto nella meraviglia delle piccole cose. Felicità: cosa significa davvero? In cosa risiede? Da sempre il genere umano concentra i suoi sforzi per afferrarla ma raramente ci riesce. Spinto dalla sua inesauribile curiosità, il cantautore, scrittore e attore, vincitore del Festival di Sanremo nel 2007 con 'Ti regalerò una rosa', compie un viaggio che è diventato un libro 'Happynext', in uscita l'1 aprile per La nave di Teseo +.

Il libro fa parte di un progetto più ampio insieme ad uno uno spettacolo teatrale e a un film documentario di Andrea Cocchi che rispecchia il lavoro compiuto nel volume. E con interviste a Don Luigi Verdi, Guidalberto Bormolini, Marco Guzzi, Giulio Mogol, Antonio Calenda, Pino Doden Palumbo, Chandra Livia Candiani, Gianluca Nicoletti, Nicola Brunialti, Nadiamaria, Vincenzo Costantino alias Cinaski e uno scritto di Franco Arminio.

Ispirandosi a Comizi d'amore di Pasolini, Cristicchi, che dal 2017 è il direttore del Teatro Stabile d'Abruzzo, crea un percorso che si sviluppa in sette parole chiave - attenzione, lentezza, umiltà, cambiamento, memoria, talento, noi - in cui trovano spazio aneddoti, racconti e interviste, che ci accompagnano nella sorprendente scoperta del senso profondo di questa ricerca per ciascuno di noi. Al riparo da facili entusiasmi e conclusioni affrettate, attraverso la filosofia, la meditazione e la fede 'Happynext Alla ricerca della felicità' ci parla della bellezza, della vitalità, del tempo, del senso di appartenenza e di comunità, di musica e di storie. Tra gli spettacoli realizzati da Cristicchi, che è nato a Roma nel 1977, 'Marocchinate' del 2019, di cui La nave di Teseo ha pubblicato il libro.