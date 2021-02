Bambine Ribelli, esce la guida alla scoperta del corpo

Arriva in libreria il 23 febbraio 'Guida per bambine ribelli. Alla scoperta del corpo che cambia', a cura di Elena Favilli che nel nuovo libro si concentra sul delicato passaggio dall'infanzia all'adolescenza. "Ho la sensazione che tutta la confusione di quegli anni sarebbe stata molto più semplice da affrontare se avessi avuto a disposizione un libro come quello che state per leggere" dice nella prefazione la Favilli che con Francesca Cavallo, poi uscita dal progetto, ha firmato i primi due volumi delle fortunatissime 'Storie della Buonanotte per Bambine ribelli" vendendo nel mondo oltre 6 milioni di copie, un milione in Italia. Adesso, dopo il terzo volume delle Ribelli in cui ha introdotto un tema, le donne migranti, a fare da filo conduttore la Favilli ci propone una guida, in perfetto stile Ribelli che non temete torneranno in un libro dedicato alle Black Girls Magic.

Le forme cambiano, i pensieri volano, tutto è nuovo, a volte confuso, altre volte elettrizzante, ma sempre pieno di emozioni.

Si scopre l'amore, la propria identità, le differenze. In perfetto stile Bambine Ribelli, la guida cerca di rispondere alle domande che non si osano fare, per imparare a riconoscere i segnali del corpo e del cuore.

Pubblicato da Mondadori, con testi di Teresa Susi Citriniti, Aurora Rossetti, Carolina Capria e Mariella Martucci e con le illustrazioni di Elisa Macellari, 'Guida per bambine ribelli' vuol essere un aiuto ad affrontare senza paura e a prepararsi al meglio agli inevitabili cambiamenti durante la fase della pubertà, quando il corpo e la psiche sono impegnati in una serie di trasformazioni molto profonde ed è normale sentirsi spaesate.

