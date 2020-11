'La trilogia di Nerone', il nuovo racconto di Alberto Angela

Alberto Angela è al lavoro su un nuovo progetto editoriale incentrato sull'epoca di Nerone e su questo discusso protagonista dell'antichità. Lo annuncia HarperCollins, spiegando che il progetto si sviluppa attraverso tre saggi che saranno pubblicati a partire dalla fine del 2020: "La trilogia di Nerone".

L'epoca di Nerone è stata caratterizzata da un evento straordinario di cui si conosce ancora molto poco: il grande incendio di Roma del 64 d.C. Quel fuoco che in pochi giorni ha distrutto quasi completamente la città ne ha cambiato del tutto la fisionomia: il Colosseo, la Domus Aurea, i Fori, persino la basilica di San Pietro non esisterebbero senza quell'incendio.

La Roma che conosciamo, che attraversiamo, che amiamo, non sarebbe la stessa senza quell'evento così dirompente ma al contempo così poco noto nei suoi dettagli. Alberto Angela per la prima volta ricostruisce che cosa accadde in quei giorni nella città eterna e perché l'incendio fu così devastante, accompagnando i lettori in un affascinante viaggio a puntate alla scoperta di uno dei momenti più significativi della storia.

Da quel momento in poi tutto sarebbe cambiato per sempre.

Alberto Angela conduce il lettore alla scoperta della vita quotidiana nell'antica Roma articolando il racconto storico in tre momenti centrali: il giorno prima dell'incendio (primo libro); i giorni dell'incendio (secondo libro); i giorni della ricostruzione (terzo libro). Un modo per raccontare una grande epopea e per restituire al lettore il respiro di Roma attraverso i suoi cambiamenti. Un modo, anche, per affrontare una figura complessa e controversa come quella di Nerone: le fonti storiche ce ne hanno tramandato un'immagine negativa ma lo conosciamo davvero? E' possibile guardare Nerone attraverso una nuova luce? 'L'ultimo giorno di Roma - Viaggio nella città di Nerone poco prima del grande incendio' è il titolo del primo libro, che HarperCollins, in collaborazione con Rai Libri, porterà in libreria il 24 novembre, in collaborazione con Rai Libri. Al centro, il giorno prima dell'incendio del 64 d.C.. Il lettore scoprirà la Roma che le fiamme avrebbero poi annientato, una Roma in gran parte di legno, che i famosissimi imperatori successivi (da Traiano ad Adriano a Marco Aurelio) mai avrebbero conosciuto. (ANSA).