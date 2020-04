Librerie Feltrinelli, prime 15 riaprono entro 18 aprile

Sarà graduale e progressiva la riapertura delle Librerie Feltrinelli in tutta Italia, a cominciare dalle regioni in cui è stata permessa.

Entro la fine di questa settimana - tra il 16 e il 18 aprile saranno riaperte circa 15 librerie Feltrinelli, in Toscana, Umbria e nelle Regioni del Sud - le meno colpite dalla pandemia - per arrivare a una completa riapertura dei punti vendita entro il 4 maggio. Tra le città in cui ci saranno le prime riaperture dopo oltre un mese di lockdown potrebbero esserci Siena, Perugia, Cosenza e Catania.

Dal 20 aprile le Feltrinelli saranno riaperte gradualmente anche nel Lazio. Lo comunica l'ufficio stampa.

Per garantire il rispetto dei protocolli di sicurezza si lavora in questi giorni alla sanificazione delle librerie che saranno attrezzate di tutti i dispositivi sanitari necessari.

I librai e i clienti saranno obbligati a indossare mascherine chirurgiche, ogni libreria sarà disinfettata due volte al giorno, le casse saranno protette da parafiati in plexiglas e lo spazio per cliente non sarà di 40 metri quadrati, come richiesto dall'ultimo decreto, ma di 80 metri quadrati per garantire l'allontanamento sociale.

All'interno della libreria saranno poi messi a disposizione dei clienti guanti monouso e gel disinfettanti e la clientela sarà informata sulle misure di sicurezza attraverso vetrofanie e adesivi calpestabili.