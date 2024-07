Banana Yoshimoto compie 60 anni, arriva "Lo spirito bambino"

Banana Yoshimoto, l'autrice di Kitchen, molto amata in Italia, compie sessant'anni. Nata a Tokyo il 24 luglio 1964, Mahoko Yoshimoto, vero nome della scrittrice giapponese che con i suoi libri ha venduto 6 milioni di copie nel mondo, è stata un autentico caso editoriale all'esordio nel 1988. Anche nel nostro Paese ha conquistato subito i lettori con il suo romanzo sulla solitudine dei giovani e sulla famiglia, in cui mostrava un'immagine del Giappone sconosciuta agli occidentali, Kitchen appunto, pubblicato con grande successo in prima traduzione mondiale da Feltrinelli nel 1991.

Per i suoi sixty, numero importante per la cultura giapponese, il suo editore italiano la festeggia annunciando l'arrivo, il 10 settembre, di un nuovo libro, 'Lo spirito bambino', che fa parte de Le strane storie di Fukiage - la saga delle sorelle gemelle Mimi e Kodachi, cresciute da una coppia di amici dei genitori dopo un incidente stradale in cui il padre è rimasto ucciso e la madre non è mai uscita dal coma. Anche in questo nuovo capitolo ogni vicenda è lo spunto per una meditazione sul significato profondo della vita, sull'assenza e il suo contrario, sull'amicizia e sull'amore.

Tutti i libri di Banana, tra cui Un viaggio chiamato vita, Il dolce domani, Tsugumi, Amrita, Il corpo sa tutto, sono scritti con uno stile semplice, fresco e molto originale, quasi una rielaborazione letteraria dei fumetti manga, e non hanno mai smesso di conquistare i lettori di tutte le età.

In Kitchen, disponibile anche nell'Universale economica Feltrinelli e in ebook, le cucine nuove o vissute rappresentano i sogni e il calore della famiglia desiderata da Mikage, la protagonista, rimasta sola al mondo dopo la morte della nonna. Ma con uno spirito vicino all'oggi, Banana raccontava nel suo primo bestseller come la famiglia si possa scegliere e anche inventare in un crescendo tragicomico di ambiguità. Già disponibile in prenotazione, ne Lo spirito bambino, una strana presenza si aggira a casa di Misuzu, forse il preludio a una gravidanza o l'eco lontana di un passato doloroso. Mimi intanto continua a vivere la propria vita a Fukiage, nella calma di quella cittadina stretta tra i monti e il mare.

Nei suoi ultimi libri, da Il dolce domani a Su un letto di fiori al racconto La luce che c'è dentro le persone, è sempre più forte l'attenzione della scrittrice al mondo spirituale. 'Che significa diventare adulti? è il titolo del breve saggio uscito all'inizio del 2024 per Feltrinelli in cui Banana invita a non perdere la fiducia in se stessi e a continuare a prendersi cura del bambino che portiamo dentro di noi.

