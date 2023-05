Bookciak, Azione! 2023, Nichi Vendola presidente di giuria

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Dedicato a Storie per restare umani il Premio Bookciak, Azione! 2023, ideato e diretto da Gabriella Gallozzi, avrà come presidente di giuria della dodicesima edizione Nichi Vendola, scrittore, poeta, intellettuale, già presidente nazionale di Sinistra Ecologia Libertà, oltre che presidente della Regione Puglia dal 2005 al 2015.

Con i giurati permanenti Wilma Labate, Teresa Marchesi e Gianluca Arcopinto, Vendola selezionerà i bookciak vincitori: corti di massimo tre minuti ispirati a romanzi, racconti e graphic novel. La premiazione sarà il 29 agosto al Lido di Venezia, nell'ambito del tradizionale evento di pre-apertura delle Giornate degli Autori, in collaborazione con SngcI e Spi-Cgil, per poi andare in tour tutto l'anno attraverso un prezioso circuito di festival italiani e internazionali. Tra questi il Premio Solinas, il Festival Premio Emilio Lussu, la Festa di Cinema del Reale e il Pesaro Film Festival per poi approdare a Parigi alla rassegna letteraria Festival Vo-Vf.

Traduire le monde e a Lugano all'OtherMovie.

I tre libri che fanno da traccia ai bookciak 2023 con le loro storie per restare umani sono a loro volta i vincitori della seconda edizione di Bookciak Legge, la cui premiazione si è svolta lo scorso 19 aprile in Campidoglio con Marino Sinibaldi presidente di giuria, affiancato da Mimmo Calopresti, Silvia Scola e Carola Susani.

Dedicato agli autori italiani dell'editoria indipendente Bookciak Legge ha incoronato per la categoria romanzi La mia amica scavezzacollo della giornalista e scrittrice milanese Micol Beltramini (Hacca edizioni 2022). Per la categoria poesie Sacro e urbano di Isabella Capurso (Gattomerlino Edizioni) e per i graphic novel Isometria della memoria (Miraggi edizioni 2022) di Davide Passoni.

Ai tre titoli si aggiunge un quarto: Il volo del pettirosso di Alvise Fretti (LiberEtà 2022), protagonista della sezione speciale del premio, Memory Ciak che, in collaborazione con Spi-Cgil, LiberEtà e premio Zavattini, si propone come spazio dedicato alla memoria, ai temi della solidarietà e del lavoro. Per questa dodicesima edizione torna poi la collaborazione con le allieve detenute di Rebibbia. Attraverso il laboratorio di filmmaking coordinato dagli insegnanti Lucia Lo Buono e Claudio Fioramanti del liceo artistico statale Enzo Rossi interno al carcere, realizzeranno anche loro il loro bookciak.

(ANSA).