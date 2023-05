Archivio Storico Fondazione Banco Napoli, riconoscimento Unesco

(ANSA) - NAPOLI, 19 MAG - Riconoscimento per la Fondazione Banco di Napoli che ha ottenuto l'iscrizione del Fondo Apodissario dell'Archivio Storico nel Registro della memoria del Mondo tenuto dall'Unesco nel quale sono iscritti tutti i giacimenti documentari più rilevanti per la conservazione della storia dell'umanità. "Si tratta di un'attestazione di straordinaria importanza - afferma il presidente della Fondazione, Orazio Abbamonte - che contribuirà a rendere ancor più forte, determinato e motivato l'impegno profuso dalla Fondazione per la conservazione e la valorizzazione del suo importante patrimonio di storia economica, sociale e culturale dislocato lungo tutta l'età moderna".

Sabato 27 maggio, alle 10, si terrà, la conferenza stampa nel corso della quale sarà illustrato il significato dell'avvenimento e le nuove prospettive che si aprono. (ANSA).