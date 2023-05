Strega Ragazzi e Ragazze, Lisa Krusche vince per miglior esordio

(ANSA) - ROMA, 18 MAG - È Lisa Krusche, autrice di L'universo è dannatamente grande e supermistico (Edizioni San Paolo), la vincitrice del Premio Strega Ragazze e Ragazzi, per la categoria migliore libro d'esordio 2023. Lo ha annunciato oggi Giovanni Solimine, presidente del Comitato scientifico del premio, in un incontro dedicato ai giovani giurati nell'Arena Bookstock del Salone Internazionale del Libro di Torino, condotto dallo scrittore e libraio Alessandro Barbaglia.

"Inaspettato, fresco, umoristico e tenero, il romanzo di esordio di Lisa Krusche è una vera rivelazione. Il racconto è cinematografico, struggente e dotato di una tensione narrativa e poetica che cattura il lettore in un ritmo giocoso e inarrestabile" è la motivazione del Comitato.

Annunciata anche la prima selezione delle categorie di concorso 6+, 8+, 11+. I premi per ciascuna categoria saranno assegnati nel mese di dicembre da una giuria composta da 253 scuole primarie e secondarie di primo grado in Italia e all'estero. Nella categoria 6+ ci sono: Pierdomenico Baccalario con L'investigatto e lo scassinatoro ( HarperCollins Italia), illustrato da Alessandro Parodi; Matthew Cordell con Ugo e Poppy. Così diversi, così amici! (Terre di Mezzo), tradotto da Sara Ragusa; Luigi Dal Cin con Nuvole a dondolo (Einaudi Ragazzi), illustrato da Serena Mabilia; Ulrich Hub, L'anatra zoppa e la gallina cieca (Rizzoli), illustrato da Jörg Mühle, tradotto da Bérénice Capatti; Claire Lebourg, Le vacanze di Bris (Babalibri) tradotto da Mario Sala Gallini e Silvia Vecchini con Jole (Topipittori), illustrato da Arianna Vairo.

Nella Categoria 8+: Alice Butaud, Le bambine di solito non salgono così in alto (La Nuova Frontiera Junior)illustrato da François Ravard, tradotto da Silvia Turato; Nicola Cinquetti, L'estate balena (Bompiani); Nizrana Farook, La ragazza che rubò un elefante (Emons), illustrato da David Dean, tradotto da Marcella Majnoni; Inés Garland, Lilo (uovonero) illustrato da Maite Mutuberria, tradotto da Francesco Ferrucci; Lisa Krusche con L'universo è maledettamente grande e supermistico (Edizioni San Paolo), tradotto da Anna Patrucco Becchi; Sanne Rooseboom, Il ministero delle Soluzioni (Terre di Mezzo) illustrato da Mark Janssen, tradotto da Laura Pignatti; Tiziana Roversi, Fate la pace! San Francesco in Piazza Maggiore (Minerva), illustrato da Angelica Stefanelli; Anna Taraska, Storia di punto ed errore (Mondadori) illustrato da Daria Solak, tradotto da Raffaella Belletti e Bart Moeyaert, Morris (Sinnos), illustrato da Sebastiaan Van Doninck, tradotto da Laura Pignatti. Per la Categoria 11+: Anne Becker, La più bella nuotata della mia vita ( uovonero) tradotto da Claudia Valentini; Rachelle Delaney, Le stelle secondo Clara (Terre di Mezzo), tradotto da Alice Casarini; Christopher Edge, 12 minuti a mezzanotte (Edicart), tradotto da Michela Guardigli; Dan Gemeinhart, L'imprevedibile viaggio di Coyote Sunrise (Edt-Giralangolo), tradotto da Aurelia Martelli; Eirlys Hunter, La gara dei cartografi (La Nuova Frontiera Junior), illustrato da Kirstin Slade, tradotto da Francesca Novajra; Cilla Jackert, A nessuno piace Jonna, Camelozampa, tradotto da Samanta Katarina Milton Knowle; Sharna Jackson, High Rise Mystery. Un'estate in giallo per le sorelle detective (Emons), tradotto da Federico Taibi; Jenny Jägerfeld, La mia morte gloriosa col botto (Iperborea), tradotto da Laura Cangemi; Amelia Mellor, La magica libreria delle meraviglie (Edizioni El) tradotto da Federica Merati, Gonzalo Moure, Parole di Caramello (Kalandraka), illustrato da Maria Giròn, tradotto da Francesco Ferrucci; Eva Serena Pavan, Scambio scuola, (Mimebù) illustrato da Sara Not e Sarah Turoche-Dromery, Sam de Bergerac, Pension Lepic, illustrato da Tom Schamp, tradotto da Angela Nanetti. (ANSA).