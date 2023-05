La Siepe è la nuova collana di poesia di Marietti 1820

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - La casa editrice Marietti 1820 lancia La Siepe, una collana di poesia il cui nome è un chiaro riferimento a Giacomo Leopardi e una dichiarazione d'intenti in quanto 'la siepe è un elemento naturale statico e ordinato, e al contempo animato e complesso nel suo essere organismo vivente.

Quando si fa ostacolo visivo, impedendo al poeta di guardare l'orizzonte, essa si trasforma diventando l'accesso a un oltre che libera il processo creativo e immaginifico del poeta'.

I primi due volumi - in libreria dal 5 maggio - sono La sposa perfetta (pp. 64, euro 12) di Luigi Aliprandi e A corpo vivo (pp. 152, euro 15) di Anna Segre, poetessa e psicoterapeuta.

La raccolta di Anna Segre comprende 84 componimenti appassionati e carnali, 'un viaggio nei processi del pensiero, nel dentro dello sperare, del volere, ma anche un tentativo di varare una caravella. Prima delle caravelle, l'oceano era come una montagna d'acqua inaffrontabile, invalicabile: si navigava seguendo la costa'.

La sposa perfetta di Aliprandi parla di amore perduto e 'tenerezza' che è una parola 'consunta dall'uso smodato che ne fa da anni il chiacchiericcio della moda, incontrandola sin dal testo inaugurale in questo lievissimo, disperato, euforico canzoniere'.

La collana La Siepe sarà presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino giovedì 18 maggio alle ore 18 nel Padiglione Oval, Sala della Poesia. Saranno presenti gli autori Anna Segre e Luigi Aliprandi. (ANSA).