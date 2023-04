Almudena Grandes, una serie da I pazienti del dottor García

(ANSA) - ROMA, 26 APR - I pazienti del dottor García di Almudena Grandes, pubblicato in Italia da Guanda nel 2018, è diventato una serie tv. La prima stagione arriva su Netflix il 28 aprile, diretta da Joan Noguera e co-prodotta da Rtve, Diagonal Tv (Banijay Iberia) e DeAPlaneta. Vincitore nel 2018 in Spagna del Premio Nacional de Narrativa, il romanzo ci porta nel 1936 a Madrid sotto le bombe dell'esercito nazionalista. Il giovane Guillermo García Medina (Javier Rey nella serie), ispirato dalle idee libertarie del nonno che lo ha cresciuto, diventa "il medico dei rossi", prestando soccorso ai combattenti repubblicani. A casa sua si rifugia la vicina e amica d'infanzia Amparo Priego, sfacciatamente falangista, a cui lo lega un sentimento ambiguo e fortissimo. Ma Guillermo è consapevole che all'entrata in città delle truppe di Franco il loro legame è destinato a dissolversi e che lo aspetta il plotone d'esecuzione. Lo salverà il più illustre dei suoi pazienti, un uomo misterioso che durante la convalescenza è diventato il suo migliore amico: Manolo Arroyo Benítez (Tamar Novas nella serie), che di mestiere fa la spia.

Tra soldati, diplomatici, nazisti, agenti della Cia che si rincorrono tra Svizzera e Inghilterra, Germania e Russia, Stati Uniti e Argentina, si muove la loro avventurosa amicizia. La loro missione principale, negli anni della Guerra fredda, sarà quella di smascherare un'organizzazione clandestina che aiuta ad espatriare i criminali del Terzo Reich, sottraendoli alla condanna. A dirigerla, dal cuore della capitale spagnola, è una donna di nome Clara Stauffer (Eva Llorach nella serie), nazista e falangista. Morta nel 2021, Almudena Grandes ha esordito nel 1989 con il caso letterario e best seller internazionale Le età di Lulù, uscito in Italia per Guanda come tutti i suoi libri, dal quale nel 1990 il regista Bigas Luna ha tratto l'omonimo film. A marzo 2023 è uscito, sempre per Guanda, il romanzo postumo Il grande sogno. (ANSA).