In libreria 'Comunicatore a chi?', da Socrate ai social

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - SILVIA GRASSI - ROBERTO IADICICCO, 'COMUNICATORE A CHI?' (GUIDA EDITORI, PP. 144, EURO 15) In questo breve saggio dal titolo 'Comunicatore a chi?' gli autori Silvia Grassi e Roberto Iadicicco - giornalisti, docenti ed esperti del settore - riflettono sul significato e sui modi del 'comunicare'. Il punto di partenza è che 'non si può non comunicare' perché la 'comunicazione' è vita e abbraccia arte, spettacolo, politica, sport, cultura, religione. Il testo contiene una serie di interviste a personaggi noti tra cui Claudio Baglioni che a proposito del comunicatore perfetto, dice: 'si comunica attraverso le note, le parole, i gesti, le iniziative e le suggestioni che insieme servono a creare un'emozione unica, intera, totale. Penso che l'artista sia una specie di antenna sensoriale che capta quello che c'è intorno e lo diffonde e irradia a tutti, una specie di ricetrasmittente'.

Oggi la rete è il punto nevralgico; i social fanno la parte del leone e ognuno grazie ad essi può agguantare un fugace momento di popolarità. In un mondo iper-connesso gli influencer spopolano eppure esistevano anche prima del boom del web, come fa notare Alessandro Paolucci, ideatore dell'account @Dio, che nel libro racconta: 'Io ricordo di aver fatto un corso in una scuola con dei giovani, a cui ho fatto l'esempio di Mike Bongiorno: un popolarissimo presentatore tv, con un modo unico di introdurre lo sponsor. Un precursore degli influencer, compravi quel prodotto perché te lo aveva detto Mike con il suo carisma, con la sua ironia, con la sua autorevolezza e la sua influenza. La cosa più divertente è che questi giovani non sapevano chi fosse Mike Bongiorno'. Grandi comunicatori sono stati Socrate, Aristotele, Giulio Cesare, San Francesco. Socrate è uno dei più grandi comunicatori della storia antica: ha sostenuto l'importanza del dialogo come mezzo per raggiungere la verità. Aristotele affermava 'che per comunicare in modo efficace, è necessario persuadere, convincere: elementi fondamentali del marketing dell'era contemporanea'. (ANSA).