Sangiuliano, sostegno a Pesaro Capitale cultura 2024

(ANSA) - PESARO, 05 MAR - "Questa è una città legata a un grande nome quello di Gioachino Rossini e sarà Capitale della Cultura nel 2024: il nostro ministero, che io pro tempore rappresento, intende essere vicino a Pesaro affinché questo evento possa riuscire come la città merita e possa proiettare in un immaginario nazionale ed europeo i valori della cultura che sono in questo territorio". Così il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nel suo intervento di apertura dei lavori della tavola rotonda "Egocentrica 'umanesimo versus metaverso', ripensare gli immobili, ripopolare i centri storici, riappropriarsi delle identità, una nuova cultura dell'abitare", promossa dal Centro Studi della Mati Group a Pesaro.

"Sono molto felice di essere qui: - ha esordito il ministro - le Marche sono una regione che conosco bene e di cui riconosco il valore e il potenziale". Salutando le autorità presenti, tra cui "il prefetto, il presidente del Consiglio regionale, altri rappresentanti della Regione, parlamentari, il vice sindaco", Sangiuliano si è soffermato sui cittadini di Pesaro "persone operose e di grandi qualità umane".

"Le Marche - ha detto Sangiuliano - hanno una loro identità storica, un'identità plurale perché la regione Marche ha dei bellissimi centri storici, dei meravigliosi borghi, paesaggi, centri culturali, un entroterra meraviglioso, una costa molto bella e quindi sa coniugare la montagna al mare". "Qualche anno fa mi colpì il fatto - ha ricordato il ministro - che uno dei più grandi quotidiani al mondo, il New York Times, avesse dedicato la prima pagina proprio alle Marche declamandone lo splendore e l'unicità data dall'intersecarsi di tutti questi elementi". (ANSA).