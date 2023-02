'A letto, bambini! E altre storie' per piccini di Sylvia Plath

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - SYLVIA PLATH, A LETTO, BAMBINI! E ALTRE STORIE (MONDADORI RAGAZZI). A sessant'anni dalla morte della poetessa Sylvia Plath tornano in libreria le sue storie per bambine e bambini ,in un'edizione a cura e con la traduzione di Bianca Pitzorno. Sono le avventure di 'A letto, bambini! E altre storie' con le immagini di Claudio Muñoz, di Rotraut Susanne Berner e di Quentin Blake che fece le illustrazioni di 'A letto, bambini!' già nella prima edizione inglese, che escono il 7 febbraio per Mondadori Ragazzi.

Con una prosa semplice e una leggera ironia, la Plath, morta a Londra l'11 febbraio 1963, mette in scena una protesta degli elettrodomestici nella storia della signora Mirtilla che è orgogliosa dei suoi moderni, splendenti e iper efficienti apparecchi elettrici per la casa. Ma questi, un giorno, si ribellano: ognuno pensa di svolgere al meglio il lavoro dell'altro. La Lavatrice vuole sfornare un pan di Spagna, il Frullino vuole stirare le camicie, il Tostapane produrre ghiaccioli e la Caffettiera il gelato e in un attimo la cucina va in tilt. Troviamo poi Max, un ragazzo felice, ma che desidera più di ogni altra cosa al mondo un vestito buono per tutte le stagioni e per tutte le occasioni. Le storie sono destinate ai bambini dai sette anni, ma valide per tutti.

Tra le opere della Plath il romanzo autobiografico La campana di vetro (1963), la raccolta di poesie Ariel (1965), pubblicata postuma dal marito Ted Hughes e i racconti di Johnny Panic e la Bibbia dei sogni (1977). (ANSA).