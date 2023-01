Pasolini: anteprima a Casarsa del docu-film di Finazzer Flory

(ANSA) - CASARSA DELLA DELIZIA, 24 GEN - Anteprima nazionale, sabato 28 gennaio, alle 20.45, nel teatro Pasolini di Casarsa della Delizia (Pordenone) di "Altri comizi d'amore", il docu-film firmato da Massimiliano Finazzer Flory - una produzione Movie&Theater in collaborazione con Rai Cinema e il Centro Studi Pier Paolo Pasolini Casarsa della Delizia, con il sostegno di IGT.

Il lavoro, sulla scia del celebre film-inchiesta realizzato da Pasolini nei pieni anni '60 del boom economico italiano, intervistando gli italiani, pone, come spiega il sottotitolo, "Domande sulla vita con fotografia e montaggio al servizio delle parole di Pasolini tra i suoi ritratti".

Girato a Roma, Milano, in Friuli a Casarsa della Delizia e nella laguna di Grado, "Altri Comizi d'amore" dura 70 minuti e comprende 46 interviste sul tema dell'amore ispirate dai pensieri e dalle parole di Pasolini.

"È uno sguardo da dentro gli occhiali da sole di Pier Paolo Pasolini, una visione in bianco e nero per un'estetica che livella senza differenze di ceto e di colore la gente su un tema: cos'è l'amore?", afferma Massimiliano Finazzer Flory - "Altri Comizi d'Amore" offre voce e volto ad un Paese che crede nella diversità a partire dalla poesia. Un'umanità trasversale: compagni di classe di Pasolini e studenti di oggi, cantanti, scrittori, homeless, portatori di handicap, preti francescani ed ex tossicodipendenti, travestiti e attrici hard, insieme a ragazzi e ragazze dei giorni nostri. Volti sconosciuti e volti che l'hanno conosciuto come Blasco Giurato, Ornella Vanoni, Fulvio Abbate, Maria Rita Parsi".

Dopo l'anteprima a Casarsa, la successiva proiezione avverrà a Milano il 5 marzo, con introduzione del critico cinematografico Gianni Canova. (ANSA).