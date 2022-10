Gribaudo Fantasy, nuova collana di narrativa per ragazzi

(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Scuole di magia, creature fantastiche e mondi immaginari, viaggi nel tempo, fantasmi e vampiri, streghe e incantesimi: ha preso il via 'Gribaudo Fantasy', nuova collana dedicata all'universo fantasy in tutte le sue sfumature che propone romanzi italiani e stranieri rivolti a un pubblico a partire dagli 8 anni. Due le linee editoriali della collana di Gribaudo editore (Gruppo Feltrinelli): Pixie, che prende il nome dalle piccole creature fantastiche che appartengono al folklore britannico e ricordano i folletti e le fate, dove saranno pubblicati romanzi che si rivolgono ai lettori dagli 8 ai 10 anni, ambientati in regni incantati. E Kimera che si ispira al leggendario mostro della mitologia greca, romana ed etrusca formato con parti del corpo di animali diversi: testa di leone, corna di capra e coda di serpente. I romanzi di questa linea sono pensati per il pubblico middle grade e spaziano dall'urban fantasy con ambientazione contemporanea, all'high fantasy in cui le storie sono ambientate in mondi immaginari.

Tra i primi titoli la serie bestseller inglese di Andy Shepherd che ha venduto 600.000 copie nel mondo, tradotta in 23 lingue, 'Il ragazzo che coltivava i draghi' e 'Il ragazzo che addestrava i draghi', con illustrazioni di Sara Ogilvie; L'inventamondi' di Luca Azzolini e 'Diven O'Neal e le tre monete d'oro' di Moony Witcher, una delle autrici italiane più amate che ha conquistato un milione di lettori. Appena arrivati in libreria, il 31 ottobre, 'Daniel Ghost e le mine erranti' di Nicola Lucchi e il graphic novel fantasy 'Hooky', tratto da un webcomic dal successo strepitoso: 100 milioni di visualizzazioni e 1 milione di subscribers sulla piattaforma Webtoon, della spagnola Miriam Bonastre Tur. Dall'esame della Top Ten dei libri fantasy più venduti negli ultimi dieci anni, tralasciando il fenomeno Harry Potter, emerge prepotente il dominio di George R. R. Martin, autore della serie di romanzi epic fantasy 'Le cronache del Ghiaccio e del Fuoco' con un totale di quasi 500 mila copie vendute, e di J. R. R.

Tolkien, il creatore della Terra di Mezzo, con un totale di circa 240 mila copie vendute. Questo secondo i dati di Librerie Feltrinelli che per l'arrivo di Gribaudo fantasy presenta la fotografia dell'andamento della narrativa fantasy tra gennaio 2012 e settembre 2022. L'analisi si concentra sulla classifica dei dieci titoli più venduti all'interno del circuito di Librerie Feltrinelli e del sito e-commerce lafeltrinelli.it e sul volume dei titoli di questo particolare genere che hanno trovato collocazione nelle Librerie. Sia per Martin sia per Tolkien, le trasposizioni cinematografiche e televisive delle loro opere, Il Trono di Spade (2011 - 2019) e Il Signore degli Anelli (2001 - 2003), hanno contribuito a rendere sempre più mainstream l'immaginario fantasy e hanno favorito in modo significativo l'incremento delle vendite dei singoli romanzi.

Fenomeno singolare è quello de L'Attraversaspecchi (E/O), la saga fantasy francese in quattro volumi firmata da Christelle Dabos che si attesta ai primi posti della classifica dei libri più venduti pur non avendo ancora avuto trasposizioni sul grande schermo e pur non essendo presente, nel catalogo della casa editrice E/O, in una collana dedicata al genere. Sorpresa al decimo posto di un "classico" del fantasy come 'La Storia Infinita' di Michael Ende, masterpiece per le generazioni degli anni '80 che continua a riscuotere successo ancora oggi con oltre 19 mila copie vendute negli ultimi dieci anni.

I dati sulla quantità di titoli fantasy che hanno trovato spazio all'interno delle Librerie Feltrinelli, nel periodo preso in esame, indicano che il volume delle uscite del mercato fantasy è rimasto pressoché stazionario dal 2012 al 2016, ha avuto un incremento dal 2017 al 2020 passando da circa 1.000 a 1.500 titoli, per poi triplicare nel 2021 (3.166) e 2022 ( 2.767). (ANSA).