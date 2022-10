Diario di un'invasione, secondo volume Quaderni ucraini di Igort

(ANSA) - ROMA, 03 OTT - IGORT, QUADERNI UCRAINI. DIARIO DI UN'INVASIONE (OBLOMOV, PP 168, EURO 20,00) Sarà in libreria il 4 ottobre per la casa editrice Oblomov il secondo volume dei 'Quaderni ucraini. Diario di un'invasione' di Igort, nome d'arte di Igor Tuveri. E' un reportage disegnato che dà voce alle persone comuni, alla vita sotto i bombardamenti nelle città assediate. Forte di una rete di testimoni sul campo, costruita nel tempo, a partire dal soggiorno di due anni in Ucraina e dalle lunghe permanenze nei paesi dell'ex Unione Sovietica, Igort registra quotidianamente decine di telefonate che raccontano la vita di stenti e privazioni della popolazione ucraina. Iniziato come un diario quotidiano portato avanti sui social, 'Quaderni ucraini. Diario di un'invasione' raccoglie le testimonianze dell'evacuazione obbligata, della ricerca disperata dei parenti, del cibo, dell'acqua. Dopo aver raccontato, nel primo volume dei Quaderni ucraini - bestseller pluripremiato, pubblicato in tutta Europa, Stati Uniti e Asia - le radici di questo conflitto, Igort ritorna a scrivere dell'Ucraina per dare voce a chi solitamente rimane inascoltato: l'uomo comune che vive e soffre le conseguenze di una guerra insensata e brutale.

Il libro registra dal basso l'incedere apparentemente inarrestabile di una guerra fratricida. La resistenza ucraina, la superiorità militare della Russia, la determinazione di un popolo che soffre ma non cede. Speranza, disillusione, orgoglio e solidarietà costruiscono la struttura drammatica ed emotiva di questo volume.

Maestro riconosciuto di graphic novel pluripremiati, regista, illustratore ed editore, Igort è anche autore di racconti, romanzi e musiche. È stato il primo occidentale a disegnare un manga in Giappone, ha maturato uno stile espressivo che unisce le peculiarità del graphic novel e del graphic journalism, diventando una voce tra le più originali del panorama artistico internazionale. Tra i numerosi premi, il Romics alla carriera nel 2017 e il Premio Speciale della Giuria al Romics 2022 per Quaderni ucraini. Le radici del conflitto e Quaderni russi.

Sulle tracce di Anna Politkovskaja. (ANSA).