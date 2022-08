Cose che non abbiamo mai superato, fenomeno TikTok di Lucy Score

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - LUCY SCORE, COSE CHE NON ABBIAMO MAI SUPERATO-THINGS WE NEVER GOT OVER (NEWTON COMPTON, PP 480, EURO 9,90- E-BOOK 5,99). Fenomeno virale su TikTok, la commedia romantica di Lucy Score, 'Things We Never Got Over', che ha avuto oltre 20 milioni di visualizzazioni, arriverà nelle librerie italiane il 6 settembre per Newton Compton, nella traduzione di Valentina Nobili, con il titolo 'Cose che non abbiamo mai superato'.

Autrice di 30 brillanti commedie romantiche ambientate in piccole cittadine, la Score, che vive in Pennsylvania ed è tradotta in 20 lingue, ha conquistato le lettrici di tutto il mondo e venduto oltre 4 milioni di copie. Ma con nessuno dei suoi romanzi era riuscita, fino ad oggi, ad entrare nel cono di luce di BookTok e ad ottenere milioni di visualizzazioni e post in continuo aumento. Dato l'incredibile successo di 'Cose che non abbiamo mai superato' è arrivata a vendere oltre mezzo milione di copie solo in lingua inglese in selfpublishing. Le case editrici Hodder & Stoughton e Sourcebooks ne hanno acquisito i diritti e hanno rilanciato il romanzo, in questi mesi estivi, con tirature da capogiro sia in Inghilterra che negli Stati Uniti. Il gioco di rimbalzi partito da TikTok ha fatto schizzare infatti il libro ai primi posti delle classifiche nei paesi di lingua inglese.

In 'Cose che non abbiamo mai superato' troviamo Naomi pronta a fare qualunque cosa pur di non pensare ossessivamente al fallimento del suo matrimonio. E così, quando la sorella le chiede di raggiungerla dall'altra parte del Paese, coglie al volo l'occasione e parte.

Il problema è che Tina è sempre stata una ragazza particolare. Infatti, non solo lascia Naomi al verde, ma le soffia anche la macchina, incastrandola in compagnia della nipote undicenne che Naomi non sospettava di avere. Ben presto Naomi si rende conto di essere precipitata in un incubo: è bloccata senza possibilità di fuga in una cittadina sperduta di un non ben precisato angolo della Virginia, dove le questioni vengono risolte a suon di pugni. Ma c'è invece chi, contrariamente a lei, considera quel luogo un vero e proprio paradiso. Knox ama trascorrere le giornate allo stesso modo in cui gusta ogni mattina il caffè: in completa solitudine. Grazie a un look da cattivo ragazzo, il fisico scolpito e un'impressionante collezione di forbici e rasoi - strumenti, in verità, necessari alla sua professione di barbiere - l'impresa di tenere le persone a distanza non è mai stata troppo ardua, almeno fino all'arrivo in città di Naomi.

Sull'onda del nuovo successo la Newton Compton sta rilanciando i titoli della Score, autrice bestseller del 'Wall Street Journal', che ha già in catalogo: 'Come se tu fossi mio', 'Un incubo chiamato amore' e 'Il peggior uomo della mia vita' che tornano in libreria il 4 agosto. (ANSA).