L'Aquila Fenice, podcast racconta il sisma del 2009

(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Una notte di tragedia, in cui alle ore 3.32 la terra tremò drammaticamente provocando 309 vittime e 100 mila sfollati: a 13 anni dal terribile sisma di quel 6 aprile 2009 rimasto nella storia italiana, arriva su Spotify "L'Aquila Fenice", podcast originale prodotto da Spotify Studios in collaborazione con Chora Media e Maxxi. La serie, scritta da Alessandro Chiappanuvoli, si compone di 6 puntate (le prime due sono disponibili dal 1 luglio) e torna sui tragici eventi e su ciò che accadde subito dopo, con il centro storico della città che divenne una zona rossa inaccessibile agli aquilani, chiusa da transenne e protetta da checkpoint militari. Una zona che poi rappresentò anche il fulcro di una partecipazione senza precedenti, tra tendopoli autogestite, cortei di carriole e snowpark improvvisati. L'autore, scrittore e reporter aquilano, compone un racconto coinvolgente, ponendosi domande per cercare di interpretare il comportamento e la reazione dei suoi concittadini di fronte al terremoto; obiettivo è capire oggi cosa resti di quegli attimi indimenticabili, ma soprattutto cosa il Paese abbia davvero imparato dalla catastrofe, in vista di un futuro di rinascita ancora da ricostruire. (ANSA).