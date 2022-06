All'asta rara prima edizione di primo romanzo Harry Potter

(ANSA) - NEW YORK, 03 GIU - Una rara prima edizione del primo romanzo della saga di Harry Potter firmata da J.K. Rowling sarà messa all'asta da Christie's a Londra nell'ambito di 'The Art of Literature: Loan and Selling Exhibition'. Si tratta di 'Harry Potter e la pietra filosofale' (Harry Potter and the Philosopher's Stone) e l'offerta di partenza è di 250/mila dollari.

Il libro è uno delle 500 copie in copertina rigida stampate in una tiratura iniziale nel 1997 e presenta alcuni refusi. Come ha spiegato Mark Wiltshire, curatore di 'Art of Literature', sulla quarta di copertina, ad esempio, 'philosophers' è scritto 'philosphers' oppure a pagina 53 nella lista degli articoli che gli studenti devono portare con a Hogwarts, 'one wand' (bacchetta) è ripetuto due volte.

All'epoca la Rowling era ancora sconosciuta ma presto Harry Potter sarebbe diventato un successo mondiale. (ANSA).