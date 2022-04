Hack: Comune Trieste, Commissione per catalogazione libri

(ANSA) - TRIESTE, 30 APR - Il Comune di Trieste ha reso noto che non è stata rinnovata la convenzione con la Fondazione Margherita Hack relativa al progetto di catalogazione del patrimonio librario del Fondo Margherita Hack e Aldo De Rosa.

Catalogazione, per altro, mai avviata.

L'Amministrazione comunale invece istituirà una Commissione Scientifica per "decidere come, dove e con quali realtà catalogare il patrimonio librario". La Commissione, spiega il Comune, sarà aperta "al variegato mondi della scienza, all'ERPAC e a chi potrà e vorrà portare un fattivo contributo alla valorizzazione del lascito della prof. Margherita Hack".

La decisione di affidare la catalogazione alla Fondazione Margherita Hack era stata seguita da forti polemiche, soprattutto da parte del mondo della scienza e della ricerca.

