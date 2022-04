Un omicidio a Montecitorio, noir nei Palazzi del potere

(di Francesco Bongarrà) (ANSA) - ROMA, 21 APR - ANTONIO MAZZOCCHI, OMICIDIO A MONTECITORIO ( FERGEN, PP 300, EURO 12,00) Il corpo senza vita di un giovane deputato viene ritrovato all'interno del Palazzo di Montecitorio. L'autopsia sul corpo del parlamentare accerta una morte violenta. La sicurezza di uno dei più importanti palazzi del potere, quello blindatissimo che ospita la Camera dei Deputati, era stata violata. Parte un'attività investigativa resa complessa dalle mille difficoltà imposte dai regolamenti parlamentari, dalle prerogative costituzionalmente riconosciute per l'esercizio libero delle funzioni del Parlamento e dall'inevitabile clamore mediatico sollevato sulla vicenda.

Il romanzo noir di Antonio Mazzocchi, avvocato cassazionista, già deputato della Repubblica per cinque legislature e Questore della Camera dei Deputati, racconta due indagini condotte parallelamente, senza mai intrecciarsi, che cercheranno di scoprire la verità. Da una parte quella portata avanti, internamente, da uno dei Questori di Montecitorio, dall'altra quella condotta da un questore della Polizia di Stato. Due ruoli ben differenti che in questa storia, pur non sovrapponendosi, tenderanno allo stesso obiettivo: quello di scoprire il colpevole. Gli ultimi giorni di vita del giovane parlamentare, la sua vita privata, la sua attività legislativa ed i rapporti interni al suo partito verranno sottoposti al vaglio degli inquirenti. Più di qualcuno poteva avere interesse a ucciderlo, a eliminare fisicamente un politico che con la sua attività aveva rischiato di mettere a repentaglio importanti interessi economici di gruppi industriali e finanziari. Chiunque potrebbe essere l'assassino, un personaggio in vista, un collega parlamentare o una persona normale che nel corso della vicenda assumerà un ruolo chiave grazie a circostanze del tutto inaspettate.

Mazzocchi, alla sua prima esperienza di scrittura di un romanzo thriller, nonostante abbia alle spalle la pubblicazione di numerosi saggi politici ed economici, con una scrittura asciutta e diretta descrive ambienti e consuetudini di Montecitorio che lui conosce molto bene, tratteggiando il profilo ed i comportamenti dei numerosi e coloriti personaggi che porta in scena. Il ritmo del racconto riesce a trascinare il lettore immergendolo nell'atmosfera del palazzo ed in quella della strade e dei vicoli di quella vecchia Roma del potere politico che lo circonda. (ANSA).