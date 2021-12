(ANSA) - ROMA, 09 DIC - ALBERTO ORIOLI, DODICI PRESIDENTI.

VITE DA QUIRINALE DA DE NICOLA A MATTARELLA (Il Sole 24 ORE, pp.352, euro 16.90). I cambiamenti del Paese lungo 75 anni di Repubblica, dalla Seconda Guerra Mondiale al boom economico, fino agli anni di piombo e alle contestazioni, raccontati attraverso gli uomini che dal Colle hanno guidato l'Italia. A poco più di un mese dall'elezione del 13esimo Capo dello Stato, arriva il 9 dicembre in libreria con il Sole 24 Ore "Dodici Presidenti", firmato da Alberto Orioli. Il volume (dall'11 dicembre anche in edicola per due mesi al prezzo di 12,90euro) svela attraverso fatti, curiosità e aneddoti, come gli inquilini del Quirinale, dal "provvisorio" Enrico De Nicola a Sergio Mattarella, "il presidente della forza tranquilla che ha dovuto gestire una tra le più turbolente fasi della storia politica", abbiano inciso nelle vicende italiane. L'autore, in questa carrellata di vite straordinarie di uomini fuori dal comune che sono stati capaci di trasformarsi in istituzione, fa immergere il lettore direttamente dentro la storia nazionale e in avvincenti trame internazionali, di accordi (e disaccordi) politici, di aspettative tradite e di sorprese inattese. Il libro è anche la raccolta del podcast "12 Presidenti", disponibile dal 3 dicembre su Audible e su 24+, sezione premium del sito del Sole 24 Ore: una serie di 12 puntate da 50 minuti l'una, curata sempre dal vicedirettore del Sole 24 Ore Alberto Orioli. (ANSA).