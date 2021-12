Kinney, nella mia 'schiappa' ci rivediamo tutti

(di Francesca Pierleoni) (ANSA) - ROMA, 02 DIC - Con oltre 250 milioni di copie vendute nel mondo (delle quali oltre sei milioni in Italia), 79 edizioni e traduzioni in 65 lingue, compreso il Latino e il Napoletano, Le storie di Greg, caotico e irrefrenabile bambino delle medie, con una gran voglia di crescere, raccontate attraverso scrittura e fumetti da Jeff Kinney nei 16 libri (15 editi in Italia da Il Castoro) di Diario di una schiappa sono diventate in poco meno di 15 anni dall'esordio in libreria una delle cinque serie di libri più venduti, per adulti e bambini, di tutti i tempi. Un successo globale che ha già ispirato, fra gli altri, quattro film live action, un musical e ora anche un primo film animato, adattamento del primo volume, 'Diario di una Schiappa' diretto da Swinton Scott (Futurama), scritto e prodotto da Kinney, in arrivo dal 3 dicembre in esclusiva su Disney+.

"E' stato molto eccitante vedere i personaggi saltare dalla pagina allo schermo in versione Cgi - spiega Kinney -. Il pubblico potrà vedere nel film per la prima volta Greg Heffley nelle versione originale che ho immaginato per i libri". La storia parte dall'arrivo del gracile e ambizioso Greg (che racconta le sue avventure quotidiane 'in diari di bordo' ) alle medie, con una gran voglia di farsi accettare. A fianco ha l'amico di sempre, Rowley, molto meno ansioso di mostrarsi più grande e sempre pronto a partecipare alle più bizzarre idee. Un legame che ritrovano sempre, tra bulli che li inseguono, paure, misteri e incontri bizzarri. Kinney, classe 1971, ha compreso quale fosse il motivo di tanto seguito per Diario di una schiappa viaggiando per il mondo, dal Brasile alla Nuova Zelanda: "I fan mi dicono 'vediamo Greg come uno di noi'" E' "un personaggio molto essenziale e questo permette alle persone di proiettarsi in Greg... poi piace molto il suo humour". Kinney lo vede come "una versione di me stesso - aggiunge -. Anch'io come Greg ero un bambino un po' confuso". L'autore è già al lavoro sul film animato tratto dal secondo libro e spera se ne realizzino altri: "Ognuna di queste storie è come un rito di passaggio in un processo di crescita, c'è molto da raccontare".

