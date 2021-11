Fotografia: 'Museum', libro di Nino Migliori in 12 volumi

(ANSA) - BOLOGNA, 26 NOV - Un libro d'artista in copia unica, 'Museum', firmato e datato dall'autore, raccoglie tutte le fotografie esposte nella mostra 'Nino Migliori. Via Elio Bernardi 6' allestita nella Sala Mostre del Museo Civico Archeologico di Bologna dall'1 al 31 luglio scorsi. Il volume sarà presentato mercoledì 1 dicembre alle 18.30 nella sala conferenze del MAMbo-Museo d'Arte Moderna e verrà assegnato dal Comitato do ut do a fronte di una donazione interamente devoluta alla Fondazione Hospice MT. Chiantore Seràgnoli. La mostra, curata da Alessandra D'Innocenzo, si è composta di 596 ritratti alla luce di un fiammifero realizzati al buio da Nino Migliori ad amici e amici di amici, che sono andati a trovarlo nello studio in via Bernardi. Conclusa l'esposizione, le fotografie esposte sono state raccolte nel libro d'artista 'Museum', composto da 12 volumi ognuno dei quali contiene cinque leporelli che proteggono e conservano dieci fotografie ciascuno: 60 leporelli per un totale di 596 foto. I 12 contenitori sono accompagnati da un fascicolo di 32 pagine stampato e rilegato ad arte su cartoncino identico ai leporelli, che contiene tutti i nomi e la loro collocazione, consentendo un rapido accesso ad ogni fotografia. Il libro sarà visibile al pubblico il giorno della presentazione e, da fine gennaio 2022, nell'ambito delle attività espositive di Arte Fiera. Vera opera dell'antica arte italiana della rilegatura, i volumi sono stati realizzati per assolvere a tre compiti: conservare nel tempo le foto stampate da Fabio Caria su carta fine art Hahnemühle; ritrovare facilmente ogni fotografia senza dover consultare tutta la raccolta; consentire la possibilità di esporre in modo agevole parte o tutta la mostra utilizzando direttamente i leporelli su cui le foto sono posizionate. La successione dei 12 contenitori compone il nome dell'autore delle fotografie. (ANSA).