Francesco Sarcina si racconta 'Nel mezzo', il primo libro

(ANSA) - ROMA, 01 FEB - Arriva in libreria il 16 febbraio 'Nel mezzo' (Sperling & Kupfer, pp 224, euro 17,90), il primo libro di Francesco Sarcina. Ad annunciarlo è lo stesso frontman de Le Vibrazioni su Instagram.

"Finalmente posso dirlo: il 16 febbraio esce 'Nel mezzo', il libro con cui ho deciso di raccontare la mia storia. Nel momento stesso in cui ho pensato di farlo, ho capito che avrei dovuto dire tutto, non tralasciare nulla, insomma vuotare il sacco.

Raccontare fino in fondo la storia di un uomo, non di un cantante. Parlare liberamente di chi sono e da dove vengo, della mia folle voglia di amare e della difficoltà di farmi amare. Dei miei abusi, dei miei tormenti, di quello che mi ha tenuto in vita fin qui. Di tutto quello che ho avuto e di quello che mi è mancato. E così ho fatto" racconta Sarcina.

Il libro dal 1 febbraio è preordinabile in tutti gli store online. (ANSA).