Il mondo della Schiappa, arriva primo libro fantasy

(ANSA) - ROMA, 03 AGO - Arriva il 4 agosto in Italia e in oltre 20 paesi, dopo il blocco per il lockdown, l'atteso primo libro fantasy del mondo di Diario di una Schiappa di Jeff Kinney.

E' 'Le avventure di un amico fantastico' (pp 224, euro 13,00), che esce nella traduzione di Rossella Bernascone e Benedetta Gallo, dopo il successo di Diario di un amico fantastico, con oltre 100.000 copie vendute in Italia, in cui ritroviamo Rowley e Greg, alias Roland e Garg Il Barbaro.

I fan della Schiappa vedranno questa volta i due amici alle prese con la loro prima avventura fantasy, che rappresenta anche la prima avventura nel fantasy per Jeff Kinney, con situazioni e personaggi fantastici, inediti per il mondo della Schiappa.

La vita tranquilla di Roland e del suo migliore amico Garg Il Barbaro, un giorno come tanti, viene sconvolta da una tremenda notizia. La mamma di Roland è stata rapita! Non ci sono dubbi: il temibile Stregone Bianco, che abita dall'altro capo del Regno, ha lanciato una maledizione su di lei e la tiene prigioniera. I due amici partono per salvarla, inconsapevoli che lungo il cammino si imbatteranno in ogni sorta di strane creature e in mille, rocambolesche peripezie.

Le avventure di un amico fantastico è il seguito dello spin off Diario di un amico fantastico, pubblicato in Italia nel maggio 2019, in cui il migliore amico di Greg, l'intrepido e allegro Rowley Jefferson, assumeva per la prima volta il ruolo di biografo, raccontando la storia del suo grande amico e aveva subito raggiunto il primo posto nelle classifiche dei bestseller del New York Times, USA Today e Wall Street Journal e in tutti i paesi in cui è stato pubblicato. E' il primo libro di Jeff Kinney scritto al di fuori della sua celebre serie dei record che lo ha portato a essere inserito tra le 100 personalità più influenti al mondo da Time Magazine.

I libri di Diario di una Schiappa sono pubblicati in 76 edizioni e 65 lingue, tra cui il Latino e il Napoletano e hanno venduto oltre 250 milioni di copie in tutto il mondo. In Italia la serie ha superato i 5,5 milioni di copie. (ANSA).