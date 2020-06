Memoria Festival di Mirandola tra attualità, arte e scienza

(ANSA) - MIRANDOLA (MODENA), 03 GIU - Mantenere il distanziamento fisico senza rinunciare alla vicinanza sociale: grazie allo spin-off digitale il Memoria Festival - promosso dal Consorzio per il Festival della Memoria di Mirandola, con la collaborazione della casa editrice Einaudi - conserva l'appuntamento primaverile con il pubblico in attesa dell'edizione autunnale in programma a Mirandola in ottobre. Dal 5 al 7 giugno la chiave tematica distintiva del Festival, la memoria, sarà sviluppata seguendo il percorso del web con incontri e dialoghi trasmessi su Facebook e condivisi sugli altri canali social della manifestazione: Instagram, Twitter e YouTube.

Dieci appuntamenti per incontrarsi in rete riprendendo il filo della narrazione che da cinque anni il Memoria Festival sviluppa con ospiti e componenti del comitato scientifico.

L'attualità verrà messa in relazione con l'arte - letteraria, musicale, cinematografica - la scienza e l'antropologia. Si parte con la storica della letteratura Lina Bolzoni e il critico musicale Sandro Cappelletto. (ANSA).