Vermiglio in corsa per l'Oscar, attesa in paese per il verdetto

"Il film 'Vermiglio' rappresenta un evento di portata incredibile per il nostro comune e per l'intero territorio della Val di Sole. Attendiamo con ansia e speranza la decisione del 23 gennaio al fianco della regista Maura Delpero, di cui siamo immensamente orgogliosi e alla quale siamo profondamente grati". Michele Bertolini, sindaco del paese di poco più di 1800 abitanti della provincia autonoma di Trento in cui è ambientata la vicenda, esprime lo stato d'animo della sua comunità alla vigilia del verdetto sull' inclusione del titolo nella cinquina in corsa per l'Oscar 2025 come miglior film internazionale.

Girato oltre che nel comune di Vermiglio, paese natale del padre della regista, nelle frazioni di Carciato (nel comune di Dimaro-Folgarida) e a Comasine (comune di Peio), il film scritto e diretto Maura Delpero, ha già vinto il Leone d'argento all'81ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia. "È un'opportunità straordinaria per far conoscere la nostra storia, le nostre tradizioni e la bellezza dei nostri paesaggi a un pubblico più ampio - dice il sindaco all' ANSA -. Questo progetto non solo celebra la nostra identità, ma contribuisce anche a valorizzare il nostro comune come meta culturale e turistica, portando visibilità e prestigio a Vermiglio e a tutta la Valle".

Per i vermigliani - aggiunge - "il premio più grande è già la scelta della regista di celebrare con la sua professionalità il profondo sentimento verso la nostra terra, rendendo questa opera ancora più speciale e significativa. Un sincero grazie va anche all'impegno dei piccoli attori e dei loro genitori, alle comparse e a tutti coloro che hanno contribuito con passione e dedizione a realizzare questo progetto". Fabio Sacco, direzione della Apt Val di Sole, sottolinea gli effetti del film sul turismo e le sue ricadute economiche rimarcando il sostegno per la nomination.

"Il grande successo di questa produzione - dice risiede nelle atmosfere, nel modo, nel linguaggio con il quale vengono raccontati il territorio di Vermiglio e della Val di Sole. Il racconto di un'identità autentica che ha ancora tanto a che fare con ciò che oggi è la montagna e il percorso di sviluppo che ha portato alle nostre comunità, al come vivono oggi e all'accoglienza che fa parte del nostro Dna".



