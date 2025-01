Isabella Rossellini: 'Ho amato tantissimo David Lynch'

'L'ho amato tantissimo'. Anche Isabella Rossellini si unisce al coro di cordoglio per la morte di David Lynch. Il regista della serie tivù, 'I segreti di Twin Peaks', è scomparso il 15 gennaio a 78 anni a causa di un enfisema.



Rossellini è stata Dorothy Vallens in 'Velluto blu', film del 1986 per il quale Lynch ebbe una candidatura come miglior regista, in seguito i due ebbero una relazione che durò circa cinque anni.

Una foto di scena del film 'Velluto blu'

In un post su Instagram, l'attrice italiana ha condiviso una foto in cui Lynch l'abbraccia mentre lei gli tiene la mano. "L'ho amato tantissimo - scrive - grazie a tutti per i vostri cari messaggi".



Oltre a Velluto blu, Rossellini ha recitato anche in 'Cuore selvaggio (Wild at Heart)', film del 1990 diretto da Lynch e basato sul romanzo omonimo di Barry Gifford. La pellicola ha vinto la Palma d'oro come miglior film al 43/o Festival di Cannes.

