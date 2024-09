Oscar, 18 film in corsa per rappresentare l'Italia

Sono 18 i film italiani che concorreranno alla designazione del titolo candidato a rappresentare l'Italia nella selezione per la categoria International Feature Film Award (Premio al Film Internazionale) alla 97ª edizione degli Academy Awards.



Hanno proposto la propria candidatura i film italiani la cui prima distribuzione in Italia o in un altro Paese, purché al di fuori degli Stati Uniti e dei loro territori, sia avvenuta (o sia in previsione) nel periodo compreso tra il 1° novembre 2023 e il 30 settembre 2024.



Il Comitato di Selezione, istituito presso l'Anica su richiesta dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, si riunirà per votare e designare il film nella giornata di martedì 24 settembre 2024.



L'annuncio delle shortlist da parte dell'Academy è previsto per il 17 dicembre 2024; le nomination verranno annunciate il 17 gennaio 2025 mentre la cerimonia di consegna degli Oscars© si terrà a Los Angeles il 2 marzo 2025.



Di seguito i titoli dei film iscritti, elencati in ordine alfabetico:



ACCATTAROMA di Daniele Costantini

CAMPO DI BATTAGLIA di Gianni Amelio

CENTO DOMENICHE di Antonio Albanese

CONFIDENZA di Daniele Luchetti

FOOD FOR PROFIT di Giulia Innocenzi, Pablo D'Ambrosi

GLORIA! di Margherita Vicario

I BAMBINI DI GAZA - SULLE ONDE DELLA LIBERTÀ di Loris Lai

IL MIO POSTO È QUI di Daniela Porto, Cristiano Bortone

IL TEMPO CHE CI VUOLE di Francesca Comencini

L'ALTRA VIA di Saverio Cappiello

LA CASA DI NINETTA di Lina Sastri

LA VITA ACCANTO di Marco Tullio Giordana

LUBO di Giorgio Diritti

PALAZZINA LAF di Michele Riondino

PARTHENOPE di Paolo Sorrentino

TAXI MONAMOUR di Ciro De Caro

VERMIGLIO di Maura Delpero

VOLARE di Margherita Buy

ZAMORA di Neri Marcorè

