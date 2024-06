Katie Holmes, il mio successo più grande è essere mamma

"Il mio successo più grande? Essere mamma, soprattutto è quello che mi rende piu felice". Questo forse il momento più autentico ed empatico dell'intervista a Katie Holmes al Filming Sardegna Festival, un incontro con più di un paletto. Vale a dire nessuna domanda sul privato e questo per evitare forse domande sul suo passato di moglie di Tom Cruise (che non manca ancora di darle luce) e non parlare neppure della loro figlia, Suri Cruise. Una ragazza, tra l'altro, che si è appena diplomata e che ha scelto ancora una volta di non utilizzare il cognome del padre con cui non ha più rapporti da molti anni. Ha preferito quello di Noelle ovvero il secondo cognome di mamma Katie. Intanto la serie TV Dawson's Creek che l'ha resa famosa a livello internazionale per il suo ruolo di Joey Potter: "Ho il ricordo di un periodo meraviglioso su un set che ci permetteva di stare in squadra, lavorare, ma anche di divertirci. Credo comunque che il grande successo di quella serie sia dovuto soprattutto al tipo di marketing". La possibilità di un revival di Dawson's Creek? "Amo il fatto che la gente si ricordi ancora di questa serie. È il segno di un legame molto profondo, ma per ora non c'è nessuna possibilità di un revival" dice l'attrice, regista e sceneggiatrice statunitense nata a Toledo il 18 dicembre 1978. Quando si sente davvero realizzata oggi che è diventata anche una stilista (ha presentato ultimamente a New York una capsule di circa dodici capi)? "Forse nella regia, una grande sfida che mi regala anche grandi emozioni. Anche fare l'attrice in realtà mi soddisfa, io faccio entrambe le cose, ma quando da regista riesco a capire meglio cosa passa per la testa di un attore e di cosa ha bisogno" spiega la Holmes che ha debuttato al cinema nel 1997 in Tempesta di ghiaccio e ha preso poi parte in Abandon - Misteriosi omicidi, e nel 2005 al più famoso Batman Begins firmato Nolan. Cosa è cambiato per le donne ad Hollywood? "Il Successo di Barbie di Greta Gerwig, compreso il fatto che sia riuscita ad ottenere un budget altissimo per fare quel film, è una cosa che fa la differenza e che pesa e peserà molto. Poi oggi ci sono molte più opportunità che vengono offerte alle donne e ci sono storie al femminile più belle. Si dà insomma più voce alle donne, tutte cose che ai miei tempi non accadevano. È poi importante l'aumento delle opportunità grazie alle piattaforme streaming. Ma bisogna comunque continuare a combattere". Cosa pensa dell'Intimacy coordinator? "Assicura al set una grande professionalità e dà sicurezza a tutti i partecipanti. È insomma una figura essenziale per la riuscita di un film quando ci sono delle scene erotiche" . Cosa si augura per il futuro con tante guerre in giro? "È strano pensare che siamo seduti qui tranquilli a Santa Teresa di Pula mentre, dall'altra parte del mondo, c'è la guerra. È un pensiero che mi mette tristezza. Ho un amico artista che mi dice sempre "la creatività e l'arte sono importanti, dobbiamo continuare a creare perché l'arte eleva le coscienze. Credo molto in questo, ma anche che oggi sia difficile vivere. Cosa si può augurare alle nuove generazioni? Che possano vivere in un mondo migliore anche se mi riesce difficile pensare che questo possa davvero accadere".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA