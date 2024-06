Micaela Ramazzotti replica a Virzì dopo la lite: 'Attento più all'immagine pubblica'

"Non intendo entrare nel merito di vicende che, sono certa, verranno chiarite dalle Autorità giudiziarie a ciò preposte. Non resto sorpresa dall'affannoso tentativo di Paolo di voler preservare solo la propria immagine pubblica. D'altra parte, ha sempre tenuto più a quella che alla serenità della propria famiglia e dei propri affetti o presunti tali". Micaela Ramazzotti, in una dichiarazione all'ANSA, commenta la lite finita con l'intervento delle forze dell'ordine che l'ha vista protagonista in un ristorante romano con l'ex marito, il regista Paolo Virzì.

