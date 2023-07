Tutti i film in concorso, apre 'Comandante'

Questi i titoli in concorso a Venezia 80 (30 agosto - 9 settembre):

COMANDANTE - FILM DI APERTURA - di EDOARDO DE ANGELIS con Pierfrancesco Favino, Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Arturo Muselli, Giuseppe Brunetti, Gianluca Di Gennaro, Johannes Wirix, Silvia D'Amico, Paolo Bonacelli / Italia / 155'

Di seguito in ordine alfabetico per regista:

BASTARDEN (THE PROMISED LAND) di NIKOLAJ ARCEL con Mads Mikkelsen, Amanda Collin, Simon Bennebjerg, Melina Hagberg, Kristine Kujath Thorp, Gustav Lindh / Danimarca, Germania, Svezia / 127'

DOGMAN di LUC BESSON con Caleb Landry Jones, Jojo T. Gibbs, Christopher Denham, Clemens Schick, Grace Palma / Francia / 114'

LA BÊTE di BERTRAND BONELLO con Léa Seydoux, George MacKay / Francia, Canada / 146'

HORS-SAISON di STÉPHANE BRIZÉ con Guillaume Canet, Alba Rohrwacher / Francia / 115'

ENEA di PIETRO CASTELLITTO con Pietro Castellitto, Giorgio Quarzo Guarascio, Benedetta Porcaroli, Chiara Noschese, Giorgio Montanini, Adamo Dionisi, Matteo Branciamore, Cesare Castellitto, Sergio Castellitto / Italia / 115'

MAESTRO di BRADLEY COOPER con Carey Mulligan, Bradley Cooper, Matt Bomer, Maya Hawke, Sarah Silverman, Josh Hamilton, Scott Ellis, Sam Nivola, Alexa Swinton, Miriam Shor / USA / 129'

PRISCILLA di SOFIA COPPOLA con Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Dagmara Dominczyk / USA, Italia / 110'

FINALMENTE L'ALBA di SAVERIO COSTANZO con Lily James, Rebecca Antonaci, Joe Keery, Rachel Sennott, Alba Rohrwacher, Willem Dafoe / Italia / 140'

LUBO di GIORGIO DIRITTI con Franz Rogowsky, Christophe Sermet, Valentina Bellè, Noemi Besedes, Cecilia Steiner, Joel Basman, Filippo Giulini, Alessandro Zappella / Italia, Svizzera / 175'

ORIGIN di AVA DUVERNAY con Aunjanue Ellis-Taylor, Jon Bernthal, Vera Farmiga, Niecy Nash-Betts, Audra McDonald, Nick Offerman, Connie Nielsen / USA / '135

THE KILLER di DAVID FINCHER con Michael Fassbender, Arliss Howard, Charles Parnell, Gabriel Polanco, Kerry O'Malley, Emiliano Pernía, Sala Baker, Sophie Charlotte, Tilda Swinton / USA / 113'

MEMORY di MICHEL FRANCO con Jessica Chastain, Peter Sarsgaard, Brooke Timber, Merritt Wever, Elsie Fisher, Jessica Harper, Josh Charles / Messico, USA / 100'

IO CAPITANO di MATTEO GARRONE con Seydou Sarr, Moustapha Fall / Italia, Belgio / 121'

EVIL DOES NOT EXIST di RYêSUKE HAMAGUCHI con Hitoshi Omika, Ryo Nishikawa, Ryuji Kosaka, Ayaka Shibutani / Giappone / 106'

THE GREEN BORDER di AGNIESZKA HOLLAND con Jalal Altawil, Maja Ostaszewska, Tomasz Włosok, Behi Djanati Atai, Mohamad Al Rashi, Dalia Naous / Repubblica Ceca, Polonia, Belgio / 147'

DIE THEORIE VON ALLEM di TIMM KRÖGER con Jan Bülow, Olivia Ross, Hanns Zischler, Gottfried Breitfuss, David Bennent, Philippe Graber / Germania, Austria, Svizzera / 118'

POVERE CREATURE di YORGOS LANTHIMOS con Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe, Ramy Youssef, Christopher Abbott, Suzy Bemba, Jerrod Carmichael, Kathryn Hunter, Vicki Pepperdine, Margaret Qualley, Hanna Schygulla / UK / 141'

EL CONDE di PABLO LARRAÍN con Jaime Vadell, Gloria Münchmeyer, Alfredo Castro, Paula Luchsinger / Cile / 110'

FERRARI di MICHAEL MANN con Adam Driver, Penélope Cruz, Shailene Woodley, Sarah Gadon, Gabriel Leone, Jack O'Connell, Patrick Dempsey / USA / 130'

ADAGIO di STEFANO SOLLIMA con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini, Gianmarco Franchini, Francesco Di Leva, Lorenzo Adorni, Silvia Salvatori / Italia / 127'

WOMAN OF di MAŁGORZATA SZUMOWSKA, MICHAŁ ENGLERT con Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Joanna Kulig, Bogumila Bajor, Mateusz Wieclawek / Polonia, Svezia / 132'

HOLLY di FIEN TROCH con Cathalina Geraerts, Felix Heremans, Greet Verstraete, Serdi Faki Alici, Els Deceukelier / Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Francia / 102'

