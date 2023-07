Tutti i film del Fuori concorso di Venezia 80

Questi i titoli dei film Fuori Concorso alla Mostra del cinema di Venezia 2023 (in ordine alfabetico per regista).

Fiction:

LA SOCIEDAD DE LA NIEVE - FILM DI CHIUSURA di J.A. BAYONA con Enzo Vogrincic, Matías Recalt, Agustín Pardella, Esteban Kukuriczka, Tomas Wolf / Spagna, Uruguay, Cile / 144'

COUP DE CHANCE di WOODY ALLEN con Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider / Francia, UK / 93'

THE WONDERFUL STORY OF HENRY SUGAR di WES ANDERSON con Ralph Fiennes, Benedict Cumberbatch, Dev Patel, Ben Kingsley, Richard Ayoade / USA / 39'

THE PENITENT di LUCA BARBARESCHI con Luca Barbareschi, Catherine McCormack, Adam James, Adrian Lester / Italia / 120'

In occasione del Leone d'oro alla carriera a Liliana Cavani L'ORDINE DEL TEMPO di LILIANA CAVANI con Alessandro Gassmann, Claudia Gerini, Edoardo Leo, Ksenia Rappoport, Richard Sammel, Valentina Cervi, Fabrizio Rongione, Francesca Inaudi, Angeliqa Devi, Mariana Tamayo, Alida Baldari Calabria, Angela Molina / Italia, Belgio /

113' VIVANTS di ALIX DELAPORTE con Alice Isaaz, Roschdy Zem, Vincent Elbaz, Pascale Arbillot, Pierre Lottin, Jean-Charles Clichet / Francia, Belgio / 86'

DAAAAAALI! di QUENTIN DUPIEUX con Anaïs Demoustier, Edouard Baer, Jonathan Cohen, Gilles Lellouche, Pio Marmaï, Didier Flamand, Romain Duris / Francia / 77'

THE CAINE MUTINY COURT-MARTIAL di WILLIAM FRIEDKIN con Kiefer Sutherland, Jason Clarke, Jake Lacy, Monica Raymund, Lance Reddick / USA / 108'

MAKING OF di CÉDRIC KAHN con Denis Podalydès, Jonathan Cohen, Stefan Crepon, Souheila Yacoub, Emmanuelle Bercot, Xavier Beauvois, Valérie Donzelli, Riad Gahmi, Thais Vauquières, Orlando Vauthier, Johanna Colboc, Thomas Silberstein / Francia / '119

AGGRO DR1FT di HARMONY KORINE con Jordi Molla, Travis Scott / USA / 80'

HIT MAN di RICHARD LINKLATER con Glen Powell, Adria Arjona, Austin Amelio, Retta / USA / 113'

THE PALACE di ROMAN POLANSKI con Oliver Masucci, Fanny Ardant, John Cleese, Bronwyn James, Joaquim De Almeida, Luca Barbareschi, Milan Peschel, Fortunato Cerlino, Mickey Rourke / Italia, Svizzera, Polonia, Francia / 100'

SNOW LEOPARD di PEMA TSEDEN tributo al regista recentemente scomparso con Jinpa Jinpa, Xiong Ziqi, Tseten Tashi / Cina / 109'

Non fiction:

AMOR di VIRGINIA ELEUTERI SERPIERI Italia, Lituania / 101'

FRENTE A GUERNICA (VERSIONE INTEGRALE) di YERVANT GIANIKIAN, ANGELA RICCI LUCCHI Italia / 126'

HOLLYWOODGATE di IBRAHIM NASH'AT Germania, USA / 89'

RYUICHI SAKAMOTO | OPUS di NEO SORA Giappone / 103'

ENZO JANNACCI VENGO ANCH'IO di GIORGIO VERDELLI Italia / 97'

MENUS PLAISIRS - LES TROISGROS di FREDERICK WISEMAN Francia, USA / 240'

Fuori Concorso - Series:

D'ARGENT ET DE SANG (EP. 1-12) di XAVIER GIANNOLI, FRÉDÉRIC PLANCHON con Vincent Lindon, Niels Schneider, Ramzy Bedia, Judith Chemla, David Ayala, Olga Kurylenko, Yvan Attal, André Marcon, Victoire du Bois , Matthias Jacquin, Lyes Kaouh / Francia, Belgio

ZNAM KAKO DIŠEŠ (I KNOW YOUR SOUL) - EP. 1-2 creato da JASMILA ZBANIC, DAMIR IBRAHIMOVIC, diretto da ALEN DRLJEVIĆ, NERMIN HAMZAGIC con Jasna Đuričić, Lazar Dragojević, Ermin Bravo, Mirvad Kurić, Emir Hadžihafizbegović, Selma Alispahić, Boris Isaković, Jasna Žalica, Kemal Rizvanović, Jelena Kordić, Tanja Šojić, Boris Ler, Faketa Salihbegović Avdagić, Izudin Bajrović, Lana Stanišić, Dino Bajrović / Bosnia Erzegovina

Fuori Concorso - Cortometraggi:

WELCOME TO PARADISE di LEONARDO DI COSTANZO con Marta Cammi, Sofiane Bahari, Giorgia Respelli / Italia / 24'

